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Рада хоче зобов'язати українців носити з собою військовий квиток

Мар’яна Мигаль
glavcom.ua
Рада хоче зобов'язати українців носити з собою військовий квиток
Військовозобов'язані під час воєнного стану повинні мати з собою і документ, що підтверджує особу, і документ, що засвідчує перебування на військовому обліку – Веніславський
фото з відкритих джерел

Раніше така вимога не була закріплена на рівні закону

Депутати Верховної Ради планують на законодавчому рівні закріпити зобов'язання для українців носити з собою військовий квиток. Про це повідомив член Комітету Верховної Ради з питань національної безпеки, оборони та розвідки, представник президента у ВР Федір Веніславський під час брифінгу.

«Щоб уникнути питань пов'язаних з тим, чи є громадянин військовозобов'язаним, не військовозобов'язаним, може отримати повістку, або не може отримати повістку, ми передбачаємо, що військовозобов'язані під час воєнного стану повинні мати з собою і документ, що підтверджує особу, і документ, що засвідчує перебування на військовому обліку», – сказав нардеп.

Примітно, що у військкоматах і раніше радили українцям мати військовий при собі. Однак юристи стверджували, що така вимога не була закріплена на рівні закону. 

Раніше представник президента у ВР Федір Веніславський заявив, що в Комітеті Верховної Ради з питань національної безпеки, оборони та розвідки обговорюють введення механізмів для демобілізації з військової служби. За його словами, пропонується протягом 36 місяців служби з мобілізації передбачити можливість демобілізації. Парламентар наголосив, що люди, які з перших днів повномасштабної російсько-української війни перебувають у складі сил безпеки і оборони України, мають «розуміти якісь орієнтири в їхній подальшій службі».

Теги: квиток Федір Веніславський мобілізація військомат військовозобов'язаний

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