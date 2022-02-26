Низка американських лобістських компаній розірвали контракти з російськими фірмами та банками, – CNN

Розірвання контрактів про лобізм є вимогою санкційного режиму, а не «жестом солідарності з Україною»

Лобісти кажуть, співпраця з російськими компаніями буде «справжнім репутаційним ризиком»

Щонайменше шість лобістських фірм зі США розірвали контракти з російськими фірмами та банками, які потрапили під санкції через розв’язання Володимиром Путіним війни в Україні, інформує CNN.

Зазначається, що розірвання контрактів про лобізм є вимогою санкційного режиму, а не «жестом солідарності з Україною». А проте, співпраця з російськими компаніями буде «справжнім репутаційним ризиком».

Російські підсанкційні банки не відповіли на запит CNN про розрив контрактів, але деякі з них повідомили, що були готові до санкцій, запроваджених Сполученими Штатами.

Як повідомлялось, Кремль та російські пропагандисти не очікували такого розвитку подій в Україні, яка достойно дала відсіч окупантам. Для рупорів Путіна стало несподіванкою і те, що свідомі росіяни активно підтримують українців.