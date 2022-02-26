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    Низка американських лобістських компаній розірвали контракти з російськими фірмами та банками, – CNN

    Розірвання контрактів про лобізм є вимогою санкційного режиму, а не &laquo;жестом солідарності з Україною&raquo; - Низка американських лобістських компаній розірвали контракти з російськими фірмами та банками, – CNN
    Розірвання контрактів про лобізм є вимогою санкційного режиму, а не «жестом солідарності з Україною»

    Лобісти кажуть, співпраця з російськими компаніями буде «справжнім репутаційним ризиком»

    Щонайменше шість лобістських фірм зі США розірвали контракти з російськими фірмами та банками, які потрапили під санкції через розв’язання Володимиром Путіним війни в Україні, інформує CNN.

    Зазначається, що розірвання контрактів про лобізм є вимогою санкційного режиму, а не «жестом солідарності з Україною». А проте, співпраця з російськими компаніями буде «справжнім репутаційним ризиком».

    Російські підсанкційні банки не відповіли на запит CNN про розрив контрактів, але деякі з них повідомили, що були готові до санкцій, запроваджених Сполученими Штатами.

    Як повідомлялось, Кремль та російські пропагандисти не очікували такого розвитку подій в Україні, яка достойно дала відсіч окупантам. Для рупорів Путіна стало несподіванкою і те, що свідомі росіяни активно підтримують українців.

    Теги: Росія США санкції Україна
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    Низка американських лобістських компаній розірвали контракти з російськими фірмами та банками, – CNN