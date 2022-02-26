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    Думки вголос

    Росіяни ще не усвідомили, які проблеми на них чекають

    • Дмитро Кулеба

      Голова МЗС

    •  glavcom.ua
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    Тепер нікого не цікавить російські виправдання - Росіяни ще не усвідомили, які проблеми на них чекають
    Тепер нікого не цікавить російські виправдання
    фото з відкритих джерел

    В очах світу всі росіяни тепер агресори та варвари

    Пересічні громадяни Росії досі не усвідомили, що злочинна війна РФ проти України відіб’ється конкретно на них.

    Санкції стосуються не лише олігархів.

    Кожен росіянин відчує їх на собі. Від втрати сучасних технологій до знецінення заощаджень та безробіття. Гіперінфляція, дефіцит та черги. Пенсіонерам стане ще важче, а молодь втратить майбутнє.

    Але найважливіше − в очах світу всі росіяни тепер агресори та варвари. Мовчазні співучасники злочину.

    І до українців. Уважно прочитайте інформацію на картинці. Зв’яжіться з тими росіянами, які ще не усвідомили, що буде особисто з ними через підлий напад РФ на Україну. Розкажіть їм.

    Розповсюджуйте картинки російською мовою з цього можу допису в російських сегментах соцмереж. Завантажуйте їх та закидайте їм.

    Закликайте всіх росіян: прокидайтеся!

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    Джерело: блог Дмитра Кулеби

    Думки авторів рубрики «Думки вголос» не завжди збігаються з позицією редакції «Главкома». Відповідальність за матеріали в розділі «Думки вголос» несуть автори текстів.
    Теги: Росія окупанти санкції війна безробіття
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    Росіяни ще не усвідомили, які проблеми на них чекають