США запроваджують санкції проти російських чиновників та їхніх дітей: список

У списку обмежень – два російські банки, 42 компанії та діти чиновників

Міністерство фінансів США офіційно повідомило, що запроваджує санкції проти трьох російських чиновників, а також їхніх дітей. Усе - через причетність батьків до «корупційної політики», агресії РФ проти України, визнання «незалежності» «ЛДНР». Про це повідомляє пресслужба Мінфіну США.

Список російських чиновників та їхніх дітей, які потрапили під санкції США:

голова ФСБ РФ Олександр Бортников та його син Денис Бортников,

ккспрем'єр РФ Михайло Фрадков та його син Петро Фрадков,

заступник голови АП РФ Сергій Кирієнко та його син Володимир Кирієнко.

США також запровадили санкції проти суверенного боргу Росії. Це означає, що Росія не зможе запозичувати на міжнародних ринках, не зможе торгувати новими держоблігаціями на ринках. Санкції США щодо суверенного боргу РФ стосуються вторинного ринку облігацій, які будуть випущені після 1 березня 2022 Центробанком РФ, Фондом національного добробуту Росії, Мінфіном РФ.

Окрім того санкції введені проти двох російських державних банків – ВЕБ та Промсвязьбанк. У списку також – 42 їхні дочірні компанії – в Росії, Україні, Білорусі, Гонконгу.

Мінфін США ввів санції проти «Північного потоку-2» – російського газопроводу в обхід України до Європи, на який витратили $11 млрд.

США також ввели економічні санкції проти «ДНР» та «ЛНР» – заборонено будь-які фінансові та економічні зв'язхки з терористами та компаніями, що там розташовані.

Як відомо, 22 лютого президент США Джо Байден підписав указ про запровадження санкцій у зв'язку з визнанням Росією «незалежності» фейкових утворень «ДНР» і «ЛНР».

22 лютого на тлі ескалації з боку Москви ЄС погодив санкції, які «дуже боляче вдарять по РФ»: у списку – 321 депутат Думи.

Як відомо, Путін оголосив Україні ультиматум. Нагадаємо, Рада федерації РФ дала Путіну право використовувати російські війська за кордоном.

Також Путін заявив про визнання «ЛДНР» в межах Луганської та Донецької областей. При цьому він заявив, що розраховує, що всі спірні питання будуть вирішені в ході переговорів між владою України і ватажками «ЛДНР».