Росіяни заплутались у власній пропаганді щодо Кримського мосту

Росіяни не можуть зрозуміти, що буде з Кримським мостом

Росіяни не можуть визначитися із власною позицією щодо мосту в Крим

Російська пропагандистська машина настільки часто транслює неправду через свої медіаканали, що почала поширювати абсолютно протилежні наративи щодо Кримського мосту. Про це повідомила представниця Президента України в Автономній республіці Крим Таміла Ташева під час пресбрифінгу 7 червня.

«В соцмережах та кримських окупаційних медіа активно поширюється інформація про те, що «Кримський міст надійно захищено і йому нічого не загрожує». У цих словах ми бачимо певне побоювання з боку окупаційних адміністрацій, що буцімто міст може бути обстріляним з боку українських військових. Відповідно росіяни переконують людей, що їм нічого не загрожує», – зазначила Ташева.

Представниця президента зазначила, що раніше окупанти просили населення утриматися від поїздок по Керченському мосту, бо він може бути обстріляним.

«Дуже контроверсійні та різні наративи вони поширюють. З одного боку кажуть, що «не їдьте, бо небезпека», а з іншого – говорять про силу ППО і що мосту нічого не загрожує», – додала вона.

Також стало відомо, що Росія заявила, що відкрила сухопутний коридор у Крим.

Із тимчасово захоплених Росією територій України колони вантажівок везуть в окупований Крим викрадене зерно.

Також мешканці окупованого півострова масово ухиляються від служби в армії РФ.