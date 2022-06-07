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    Політика

    Росіяни заплутались у власній пропаганді щодо Кримського мосту

    Росіяни не можуть зрозуміти, що буде з Кримським мостом - Росіяни заплутались у власній пропаганді щодо Кримського мосту
    Росіяни не можуть зрозуміти, що буде з Кримським мостом
    фото: коллаж Олександра Шатова

    Росіяни не можуть визначитися із власною позицією щодо мосту в Крим

    Російська пропагандистська машина настільки часто транслює неправду через свої медіаканали, що почала поширювати абсолютно протилежні наративи щодо Кримського мосту. Про це повідомила представниця Президента України в Автономній республіці Крим Таміла Ташева під час пресбрифінгу 7 червня.

    «В соцмережах та кримських окупаційних медіа активно поширюється інформація про те, що «Кримський міст надійно захищено і йому нічого не загрожує». У цих словах ми бачимо певне побоювання з боку окупаційних адміністрацій, що буцімто міст може бути обстріляним з боку українських військових. Відповідно росіяни переконують людей, що їм нічого не загрожує», – зазначила Ташева.

    Представниця президента зазначила, що раніше окупанти просили населення утриматися від поїздок по Керченському мосту, бо він може бути обстріляним.

    «Дуже контроверсійні та різні наративи вони поширюють. З одного боку кажуть, що «не їдьте, бо небезпека», а з іншого – говорять про силу ППО і що мосту нічого не загрожує», – додала вона.

    Також стало відомо, що Росія заявила, що відкрила сухопутний коридор у Крим.

    Із тимчасово захоплених Росією територій України колони вантажівок везуть в окупований Крим викрадене зерно.

    Також мешканці окупованого півострова масово ухиляються від служби в армії РФ.

    Теги: Крим росія окупанти війна Україна Кримський міст небезпека населення окупація #stoprussia
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    Росіяни заплутались у власній пропаганді щодо Кримського мосту