  1. Головна
  2. Країна
  3. Політика
рус
    Політика

    Як Китай може допомогти агресії Росії? Прогноз сходознавця

    Китай посприяє тому, аби санкції для Росії були не вельми відчутними - Як Китай може допомогти агресії Росії? Прогноз сходознавця
    Китай посприяє тому, аби санкції для Росії були не вельми відчутними
    фото з відкритих джерел

    «У Китаю є авторитет серед країн «третього світу» і він використає свій вплив»

    Китай може допомогти Росії, перш за все, уникненням економічних санкцій. Усе інше, на кшталт поставок зброї, – це все ж частина спекуляцій. Таку думку у інтерв’ю «Главкому» висловив директор Центру близькосхідних досліджень Ігор Семиволос.

    «У Китаю є авторитет серед країн «третього світу» і він використає свій вплив, аби не допустити більшого блокування Росії. Такі країни, що дослухаються до Китаю, є і в Африці, і в Латинській Америці, і в Азії», – пояснив Семиволос.

    Посилення ж альянсу Китаю та Росії, на думку сходознавця, ускладнить становище України.

    «Бо ми воюємо на межі своїх людських сил, і кожен такий альянс створює для нас проблеми. Це означає, що нам потрібно ще більше зброї та підтримки від союзників, які дуже важко на це ведуться», – сказав Ігор Семиволос.

    Раніше між президентом США Джо Байденом та главою Китаю Сі Цзіньпінем відбулися відеопереговори, темою яких були перш за все російсько-українська війна.

    Нагадаємо, що напередодні переговорів із Сі Цзіньпінем Джо Байден назвав президента Росії Володимира Путіна «справжнім головорізом» та «кривавим диктатором».

    А верхня палата Конгресу Сполучених Штатів, Сенат, одноголосно ухвалила резолюцію, що засуджує президента Росії Володимира Путіна як військового злочинця.

    Китай же, на думку експертів, є дуже розчарований діями російської влади, зокрема, щодо війни, яку Кремль розв’язав на території України.

    Офіційно позицію Китаю висловив посол Китайської народної республіки в Україні Фан Сяньжун на засіданні у Львівській обласній військовій адміністрації. За його словами, Китай ніколи не атакуватиме Україну. Натомість підтримуватиме нашу країну економічно та політично.

    Американські ЗМІ у переддень переговорів лідерів двох наддержав писали, що Китай отримає серйозне попередження про неприпустимість підтримки Росії у її війні проти України.

    Читайте також:

    Теги: Туреччина росія окупанти ЗМІ США Ізраїль ГРУ війна Китай посол Україна боєприпаси окупація час #stoprussia
    Якщо ви знайшли помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
    Коментарі ()
    1000 символів залишилось
    Читайте також:

    Натисніть «Подобається», щоб читати
    Glavcom.ua в Facebook

    Я вже читаю Glavcom в Facebook

    НАЙПОПУЛЯРНІШЕ

    Про використання cookies: Продовжуючи переглядати glavcom.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом і погоджуєтеся на використання файлів cookies Згоден   Про файли cookies

    Як Китай може допомогти агресії Росії? Прогноз сходознавця