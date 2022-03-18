Як Китай може допомогти агресії Росії? Прогноз сходознавця

Китай посприяє тому, аби санкції для Росії були не вельми відчутними

«У Китаю є авторитет серед країн «третього світу» і він використає свій вплив»

Китай може допомогти Росії, перш за все, уникненням економічних санкцій. Усе інше, на кшталт поставок зброї, – це все ж частина спекуляцій. Таку думку у інтерв’ю «Главкому» висловив директор Центру близькосхідних досліджень Ігор Семиволос.

«У Китаю є авторитет серед країн «третього світу» і він використає свій вплив, аби не допустити більшого блокування Росії. Такі країни, що дослухаються до Китаю, є і в Африці, і в Латинській Америці, і в Азії», – пояснив Семиволос.

Посилення ж альянсу Китаю та Росії, на думку сходознавця, ускладнить становище України.

«Бо ми воюємо на межі своїх людських сил, і кожен такий альянс створює для нас проблеми. Це означає, що нам потрібно ще більше зброї та підтримки від союзників, які дуже важко на це ведуться», – сказав Ігор Семиволос.

Раніше між президентом США Джо Байденом та главою Китаю Сі Цзіньпінем відбулися відеопереговори, темою яких були перш за все російсько-українська війна.

Нагадаємо, що напередодні переговорів із Сі Цзіньпінем Джо Байден назвав президента Росії Володимира Путіна «справжнім головорізом» та «кривавим диктатором».

А верхня палата Конгресу Сполучених Штатів, Сенат, одноголосно ухвалила резолюцію, що засуджує президента Росії Володимира Путіна як військового злочинця.

Китай же, на думку експертів, є дуже розчарований діями російської влади, зокрема, щодо війни, яку Кремль розв’язав на території України.

Офіційно позицію Китаю висловив посол Китайської народної республіки в Україні Фан Сяньжун на засіданні у Львівській обласній військовій адміністрації. За його словами, Китай ніколи не атакуватиме Україну. Натомість підтримуватиме нашу країну економічно та політично.

Американські ЗМІ у переддень переговорів лідерів двох наддержав писали, що Китай отримає серйозне попередження про неприпустимість підтримки Росії у її війні проти України.