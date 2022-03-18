Як Китай може допомогти агресії Росії? Прогноз сходознавця
«У Китаю є авторитет серед країн «третього світу» і він використає свій вплив»
Китай може допомогти Росії, перш за все, уникненням економічних санкцій. Усе інше, на кшталт поставок зброї, – це все ж частина спекуляцій. Таку думку у інтерв’ю «Главкому» висловив директор Центру близькосхідних досліджень Ігор Семиволос.
«У Китаю є авторитет серед країн «третього світу» і він використає свій вплив, аби не допустити більшого блокування Росії. Такі країни, що дослухаються до Китаю, є і в Африці, і в Латинській Америці, і в Азії», – пояснив Семиволос.
Посилення ж альянсу Китаю та Росії, на думку сходознавця, ускладнить становище України.
«Бо ми воюємо на межі своїх людських сил, і кожен такий альянс створює для нас проблеми. Це означає, що нам потрібно ще більше зброї та підтримки від союзників, які дуже важко на це ведуться», – сказав Ігор Семиволос.
Раніше між президентом США Джо Байденом та главою Китаю Сі Цзіньпінем відбулися відеопереговори, темою яких були перш за все російсько-українська війна.
Нагадаємо, що напередодні переговорів із Сі Цзіньпінем Джо Байден назвав президента Росії Володимира Путіна «справжнім головорізом» та «кривавим диктатором».
А верхня палата Конгресу Сполучених Штатів, Сенат, одноголосно ухвалила резолюцію, що засуджує президента Росії Володимира Путіна як військового злочинця.
Китай же, на думку експертів, є дуже розчарований діями російської влади, зокрема, щодо війни, яку Кремль розв’язав на території України.
Офіційно позицію Китаю висловив посол Китайської народної республіки в Україні Фан Сяньжун на засіданні у Львівській обласній військовій адміністрації. За його словами, Китай ніколи не атакуватиме Україну. Натомість підтримуватиме нашу країну економічно та політично.
Американські ЗМІ у переддень переговорів лідерів двох наддержав писали, що Китай отримає серйозне попередження про неприпустимість підтримки Росії у її війні проти України.
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