Війна вигнала з дому приблизно 10 млн українців

Україна швидко наближається до рівня переміщених осіб через руйнівну війну в Сирії

За даними ООН, новий етап війни з РФ змусив майже четверту частину населення України залишити свої будинки

Унаслідок збройної агресії Росії проти України приблизно 10 млн громадян залишили свої будинки. Про це з посиланням на дані Міжнародної організації з міграції ООН повідомляє Associated Press у п'ятницю, 18 березня.

Зазначається, що майже 6,5 млн осіб було переміщено всередині України, крім 3,2 млн, які вже залишили країну.

«Усього за три тижні Україна швидко наближається до рівня переміщених осіб через руйнівну війну в Сирії, внаслідок якої близько 13 млн осіб були змушені залишити свої будинки як в країні, так і за кордоном», – йдеться у повідомленні.

Крім того, понад 12 млн осіб, за оцінкою, застрягли в постраждалих районах або не можуть залишити їх через підвищені ризики безпеки, руйнування мостів і доріг, а також відсутність ресурсів або інформації про те, де знайти безпеку і житло.

Як відомо, Чехія більше не може приймати біженців із України.

Тим часом посол Ізраїлю пояснив, чому його країна не пускає українців.

Нагадаємо, Японія спростила в’їзд біженцям з України.

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