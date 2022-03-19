  1. Головна
  2. Країна
  3. Політика
рус
    Політика

    Макрон звернувся до Путіна із вимогою припинити блокаду Маріуполя

    Йшлося також про потребу пропустити гуманітарні вантажі в місто - Макрон звернувся до Путіна із вимогою припинити блокаду Маріуполя
    Йшлося також про потребу пропустити гуманітарні вантажі в місто
    фото з відкритих джерел

    Президент Франції закликав російського президента дотримуватись режиму припинення вогню в Україні

    Президент Франції Еммануель Макрон під час телефонної розмови закликав президента Російської Федерації Володимира Путіна припинити облогу Маріуполя. Про це повідомляє France 24.

    Зокрема, президент Франції сказав, що «надзвичайно стурбований» через долю Маріуполя.

    Макрон наполегливо закликав Путіна зняти облогу Маріуполя і дозволити гуманітарний доступ до міста, а також «негайно дотримуватись режиму припинення вогню».

    Нагадаємо, сьогодні окупанти розбомбили завод «Азовсталь» (відео).

    Також із Маріуполя евакуювали ще пів тисячі осіб.

    Як відомо, під завалами драмтеатру в Маріуполі залишається 1300 людей, їхня доля невідома, – Денісова.

    Напередодні Зеленський звернувся до мешканців заблокованих і розбомблених міст (відео).

    Крім того, мер Маріуполя показав жахливий стан міста (фото).

    Читайте також:
    Теги: Маріуполь росія окупанти війна Україна Еммануель Макрон президент окупація #stoprussia
    Якщо ви знайшли помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
    Коментарі ()
    1000 символів залишилось
    Читайте також:

    Натисніть «Подобається», щоб читати
    Glavcom.ua в Facebook

    Я вже читаю Glavcom в Facebook

    НАЙПОПУЛЯРНІШЕ

    Про використання cookies: Продовжуючи переглядати glavcom.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом і погоджуєтеся на використання файлів cookies Згоден   Про файли cookies

    Макрон звернувся до Путіна із вимогою припинити блокаду Маріуполя