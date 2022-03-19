Макрон звернувся до Путіна із вимогою припинити блокаду Маріуполя
Президент Франції закликав російського президента дотримуватись режиму припинення вогню в Україні
Президент Франції Еммануель Макрон під час телефонної розмови закликав президента Російської Федерації Володимира Путіна припинити облогу Маріуполя. Про це повідомляє France 24.
Зокрема, президент Франції сказав, що «надзвичайно стурбований» через долю Маріуполя.
Макрон наполегливо закликав Путіна зняти облогу Маріуполя і дозволити гуманітарний доступ до міста, а також «негайно дотримуватись режиму припинення вогню».
Нагадаємо, сьогодні окупанти розбомбили завод «Азовсталь» (відео).
Також із Маріуполя евакуювали ще пів тисячі осіб.
Як відомо, під завалами драмтеатру в Маріуполі залишається 1300 людей, їхня доля невідома, – Денісова.
Напередодні Зеленський звернувся до мешканців заблокованих і розбомблених міст (відео).
Крім того, мер Маріуполя показав жахливий стан міста (фото).