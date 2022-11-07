Нардепка Королевська 16 років приховувала нерухомість у Підмосков’ї

Наталія Королевська з лютого не з'являється на засіданнях Верховної Ради

Журналісти з’ясували, що нардепка Королевська є власницею земельної ділянки та будинку у Московській області

Народна депутатка України Наталія Королевська, яка була обрана за списком нині забороненої «Опозиційної платформи – За життя», володіє у Московській області земельною ділянкою та будинком, які не вказувала у майнових деклараціях, відколи вперше потрапила до Верховної Ради – тобто вже 16 років. Про це йдеться у розслідуванні проєкту «Схеми».

Відповідно до даних із офіційного реєстру речових прав Росії, з 2005 року Наталія Королевська є власницею земельної ділянки у селі Кругліно Дмитрівського району Московської області. На ділянці розташований будинок.

Як зазначається у розслідуванні, нерухомість Королевської – у курортній зоні біля лісу. Буквально через дорогу – «Яхрома Парк», це гірськолижний курорт на 150 гектарів.

Журналісти звернулися до Наталії Королевської із запитанням, чому вона приховує майно в РФ. Однак відповіді вони поки не отримали.

Також зазначається, що під час підготовки матеріалу, «Схеми» з’ясували, що Королевська перебувала у Німеччині, де, за даними джерел у Верховній Раді, вона проходить лікування.

У розслідуванні наголошується, що вперше Наталія Королевська обралася до українського парламенту в 2006 році. З того часу у жодній своїй майновій декларації вона не вказувала, що має нерухомість у Росії.

Голова правління ГО «Антикорупційний штаб» та заступник голови Громадської ради при НАЗК Сергій Миткалик пояснює: «Тут мова може йти про ознаки порушення двох статей Кримінального кодексу. Перша – це стаття 366-2, декларування недостовірної інформації. Або ще стаття 368-5, незаконне збагачення. В другому випадку – якщо набуте майно, без законних джерел доходів».

Нагадаємо, за даними ЗМІ, народна депутатка Наталія Королевська виїхала з України перед початком повномасштабного російського вторгнення.

У Верховній Раді є група нардепів, які з 24 лютого ігнорували абсолютно всі засідання парламенту (більшість вдало виїхали за кордон до війни). Вони не відвідали жодного пленарного засідання. Серед них також є і Наталія Королевська.