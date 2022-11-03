Призначення міністра Чернишова головою «Нафтогазу» є незаконним – НАЗК

Чернишова Кабмін може призначити керівником «Нафтогазу» сьогодні, 3 листопада

Призначення міністра розвитку громад та територій Олексія Чернишова керівником «Нафтогазу» є незаконним, оскільки порушує закон «Про запобігання корупції». Про це повідомляє «Дзеркало тижня» з посиланням на лист голови Національного агентства з питань запобігання корупції Олександра Новікова до прем'єр-міністра Дениса Шмигаля.

У листі йдеться, що уряд зараз виконує функції загальних зборів та наглядової ради НАК.

Водночас норми закону «Про запобігання корупції» прямо забороняють чиновникам та держслужбовцям влаштовуватися на роботу в юридичні особи, якщо ці компанії підпадали під їхній контроль чи нагляд. Заборона діє протягом року з моменту припинення функцій держави.

«Таким чином, призначення будь-кого з членів Кабінету міністрів України до НАК «Нафтогаз України» за вказаних обставин є незаконним», – йдеться у листі Новікова.

Як повідомлялося, 2 листопада міністр розвитку громад і територій Олексій Чернишов написав заяву про відставку. Олексій Чернишов, імовірно, займе місце Юрія Вітренка в «Нафтогазі».

До відома, сьогодні Комітет Верховної Ради з питань місцевого самоврядування підтримав звільнення міністра розвитку громад та територій Олексія Чернишова з посади.

Нагадаємо, Юрій Вітренко написав заяву про звільнення з «Нафтогазу».