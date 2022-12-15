Приховав квартиру за 1,9 млн грн.: народний депутат отримав підозру

Слідство встановило, що нардеп не вніс до декларації відомості про житло на Печерськ

Чинний народний депутат отримав підозру через внесення недостовірних даних до декларації за 2020 рік. Про це повідомила пресслужба Національного агентства з питань запобігання корупції (НАЗК).

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«За матеріалами Національного агентства з питань запобігання корупції (НАЗК) 15 грудня 2022 року Національне антикорупційне бюро України (НАБУ) і Спеціалізована антикорупційна прокуратура (САП) повідомили народному депутату про підозру через внесення недостовірних даних до декларації за 2020 рік», – йдеться у повідомленні.

Слідство встановило, що нардеп не вніс до декларації відомості про житло на Печерську (центральний район Києва), яким користувався на підставі договору оренди. Вартість квартири становить понад 1,9 млн грн.

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Нагадаємо, Вищий антикорупційний суд наклав грошове стягнення у розмірі 5,2 тис. грн на народного депутата Сергія Шахова, обвинуваченого у декларуванні недостовірної інформації.

Як раніше повідомлялося, народний депутат України отримав підозру у внесенні недостовірних даних до декларації.