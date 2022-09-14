Сесія Генасамблеї ООН має покласти край безкарності Росії, – Кислиця

Росія має бути притягнута до відповідальності

У Нью-Йорку розпочала роботу 77 сесія Генеральної Асамблеї Організацій Об’єднаних Націй. Вона має покласти край безкарності Росії. Про це заявив постійний представник України при ООН Сергій Кислиця.

За словами дипломати, війна має закінчитися під час цієї сесії, а Росія має бути притягнута до відповідальності.

«Зробімо 77 сесію Генеральної Асамблеї ООН сесією кінця безкарності, а також відновлення поваги до Статуту ООН. Вибір за вами, члени ООН!», – наголосив Кислиця.

Зауважимо, нинішня сесія проходитиме під гаслом «Переломний момент: трансформаційні рішення для взаємопов’язаних викликів». І розв'язана Росією війна проти України буде одним з найголовніших питань засідань Генасамблеї.

Тиждень високого рівня, у якому традиційно беруть участь лідери держав, проходитиме з 20 до 26 вересня. У ці дні заплановано виступи безпосередньо з трибуни ООН або у віртуальному режимі президентів, прем’єр-міністрів, глав зовнішньополітичних відомств усіх 193 держав-членів Організації. Виступ від України очікується 21 вересня після 22:00 за київським часом. Також відбуватимуться двосторонні зустрічі на найвищому рівні.

Нагадаємо, головний меседж України на Генеральній асамблеї ООН полягатиме в тому, що війна, яку Росія розв’язала проти України, стосується всього світу.