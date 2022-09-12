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ООН попереджає, що Україна взимку може зіткнутися з дефіцитом електроенергії

Альона Боженко
glavcom.ua
ООН попереджає, що Україна взимку може зіткнутися з дефіцитом електроенергії
Безліч домоволодінь в Україні можуть зіткнутися з дефіцитом електроенергії
фото із відкритих джерел

ООН вважає, що відсутність електроенергії у домівках українців спричинить руйнівні наслідки

Низка українців найближчої зими можуть зіткнутися з дефіцитом електроенергії. Про це заявив представник генерального секретаря ООН Стефан Дюжаррік, передає пресслужба генерального секретаря ООН.

Він зазначив, що ООН зі свого боку докладає зусиль для пом'якшення можливих наслідків.

«Що стосується зими, то ми, звичайно, стурбовані проблемами з доступом до енергії для великої кількості домогосподарств, що спричинить руйнівні наслідки. Тому ми працюємо з українською владою щодо підтримки програм зимівлі та захисту населення, а також за будь-якими напрямками, які допоможуть пом'якшити наслідки», – заявив Дюжаррік.

Нагадаємо, внаслідок ракетних ударів росіян по критичній інфраструктурі України низка областей залишилася без електроенергії. Перебої зі світлом можуть бути по всій країні.

Додамо, раніше міністр розвитку громад і територій Олексій Чернишов заявив, що опалювальний сезон в Україні розпочнеться традиційно після 15 жовтня з урахуванням погодних умов.

Кабінет міністрів розширив перелік пріоритетних видатків державного бюджету, внісши до нього витрати підготовки об’єктів комунальної інфраструктури до проходження наступного опалювального періоду з місцевих бюджетів. 

Також Кабмін попередив, що мінімальна температура опалення взимку знизиться.

Читайте також: Готуватись до опалювального сезону мають всі
Теги: ООН електроенергія Україна населення

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