ООН назвала кількість жертв війни в Україні серед цивільних

Фактичні цифри набагато більші

Організація Об’єднаних Націй підтвердила дані про 14059 жертв серед цивільного населення України внаслідок збройної агресії Росії. Про це повідомила голова Моніторингової місії ООН з прав людини в Україні Матільда Богнер.

«На сьогодні нами перевірено та підтверджено 14059 жертв серед цивільного населення. Внаслідок бойових дій загинуло 5767 цивільних осіб, 8292 зазнали поранення. Ми неодноразово зазначали, що фактичні цифри, ймовірно, набагато більші», – сказала Богнер під час брифінгу.

Також Місія ООН підтвердила, що щонайменше 416 осіб стали жертвами довільних затримань та насильницьких зникнень на територіях, окупованих РФ.

«Із них (416 осіб. – Ред.) 16 було знайдено мертвими, 166 звільнено. Ми також зафіксували 51 довільний арешт та ще 30 випадків, які можуть бути кваліфіковані як насильницькі зникнення», – повідомила голова Місії ООН.

Крім цього, було зафіксовано низку порушень утримання військовополонених. РФ не надала доступ до військовополонених, які утримуються на її території або на території, що знаходиться під її окупацією, зокрема, в районах, що контролюються її збройними силами та пов'язаними збройними групами.

Раніше повідомлялося, що у російському полоні перебувають до 8000 українців, а росіян в полоні в Україні – набагато менше.