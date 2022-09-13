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Участь Росії у сесії Генасамблеї ООН: США змилувалися над Лавровим

Надія Клочко
glavcom.ua
Участь Росії у сесії Генасамблеї ООН: США змилувалися над Лавровим
Сергій Лавров отримав візу у США у день початку сесії Генасамблеї ООН
фото з відкритих джерел

США все ж вирішили видати візи главі МЗС Росії

Міністр закордонних справ Росії Сергій Лавров та частина делегації, яка має його супроводжувати на засідання Генасамблеї ООН у Нью-Йорку, отримали американські візи. Про це повідомили у МЗС Росії, пишуть російські ЗМІ. 

У Москві також висловили своє незадоволення, що візи США видали візи не всім представникам російської делегації. Представник МЗС РФ заявив, що Москва очікує «видачу віз і решті членів делегації, а також оперативного вирішення питань логістики з огляду на незаконні санкційні обмеження з боку США, що блокують логістичні питання прибуття російських представників для участі в роботі Генасамблеї ООН».

Зазначимо, що відкриття 77 сесії Генасамблеї ООН заплановано на 13 вересня. З 20 по 26 вересня пройде тиждень високого рівня в ООН за участю лідерів та голів зовнішньополітичних відомств держав-учасниць організації.

Нагадаємо, з серпня російські дипломати неодноразово зазначали, що заявки на візи для російської делегації були давно направлені до американського посольства в Москві, проте візи Лаврову та особам, які мають його супроводжувати, так і не видавали.

Також раніше повідомлялося, що російський міністр закордонних справ за кілька днів до початку Генасамблеї ООН був змушений терпіти приниження та чекати на американську візу

До слова, у липні міністр закордонних справ країни-агресорки Сергій Лавров прилетів в Індонезію на зустріч міністрів закордонних справ G20. Утім рашистському політику влаштували бойкот

Як відомо, у лютому 2022 року Білий дім оголосив про введення санкцій проти президента РФ Володимира Путіна і міністра закордонних справ Сергія Лаврова за війну проти України.

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Теги: ООН Сергій Лавров росія США

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