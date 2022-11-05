Що означатиме присутність Путіна на саміті «Великої двадцятки»: позиція Банкової

Путін не має бути присутній на саміті G20

Радник керівника Офісу президента Михайло Подоляк заявив, що присутність президента Росії Володимира Путіна на саміті G20 – це абсолютно неправильний сигнал для глобальних політичних еліт. Про це він написав у Twitter.

«Присутність Путіна на G20 – це абсолютно неправильний сигнал для глобальних політичних еліт. Особливо для охочих одягти «корону автократа». Точку неповернення пройдено: хто чинить геноцид в Україні – має бути ізгоєм, ізольованим від цивілізованого світу. Ще не пізно це виправити», – написав він.

Нагадаємо, сімнадцята зустріч глав держав «Групи двадцяти» (G20) та держав-партнерів відбудеться 15–16 листопада 2022 року в Індонезії, на острові Балі.

Президент Володимир Зеленський заявив, що якщо Російський диктатор Володимир Путін буде брати участь у саміті G20, то Україна не буде.

Раніше повідомлялося, що російський диктатор Володимир Путін використовуватиме зернову угоду, сторонами якої є ООН, Туреччина та Україна, для тиску на країни «Великої двадцятки» (G20).

При цьому у вересні Кремль визнав, що Путін боїться їхати на зустріч G20.

Деякі аналітики вже прогнозують, що після загострення у вересні-жовтні, на саміт «Групи 20» (G20), який відбудеться 15-16 листопада 2022 року в Індонезії може вперше постати питання про «мирну угоду» між Україною і Росією.

Також Білий дім зробив офіційну заяву щодо участі Байдена у саміті G20.