Послання Путіну. У Середземне море увійшла найбільша у світі атомна субмарина

Підводний човен Rhode Island виплив три дні тому в британському порту Гібралтар

Підводний човен може нести 24 міжконтинентальні ракети Trident II

У Середземне море увійшла американська атомна субмарина USS Rhode Island, яка вважається найбільшим в світі підводним носієм ядерної зброї.

Підводний човен може нести 24 міжконтинентальні ракети Trident II, здатні вражати цілі на відстані до 18 тис. км із максимальною швидкістю понад 23 тис. км/год.

Як пише La Repubblica, човен є одним із «вершників апокаліпсису», який своєю руйнівною силою може відрадити Росію від ядерного удару: тільки на цьому підводному човні може бути від 150 до 200 атомних боєголовок.

Видання називає субмарину «посланням Кремлю».

«Rhode Island виплив три дні тому в британському порту Гібралтар. Оскільки він може плавати під водою місяцями, не будучи виявленим, рішення показати його свідчить про готовність американців надіслати сигнал Кремлю», - йдеться у матеріалі французького видання.

Як повідомлялося, у середині листопада до Європи прибуде ударна група кораблів ВМС США на чолі з атомним авіаносцем USS Gerald Ford. Судна стануть на якір на базі в Портсмуті, що на півдні Англії. На борту авіаносця перебувають 90 літаків і гелікоптерів, зокрема новітні винищувачі F-35C.

Нагадаємо, Росія 26 жовтня провела навчання своїх ядерних сил. У рамках навчань, за перебігом яких спостерігав російський диктатор Володимир Путін, армія держави-агресорки провела тренувальні пуски балістичних ракет із ядерними боєголовками по полігону «Кура» на Камчатці.

Зазначимо, це уже другі ядерні навчання Росії у 2022 році, перші відбулися за п'ять днів до вторгнення в Україну.

Сполучені Штати Америки попередили Путіна про наслідки, з якими зіткнеться його країна у разі ядерного удару по Україні.