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«Витягали Орбана з дупи Путіна»: у Варшаві активісти влаштували перформанс (відео)

Дзвенислава Карплюк
glavcom.ua
«Витягали Орбана з дупи Путіна»: у Варшаві активісти влаштували перформанс (відео)
Активісти у Варшаві під посольством Угорщини «витягали Орбана з дупи Путіна»
фото: facebook.com/nataszita

Учасники акції хотіли привернути увагу до хибного курсу угорського прем'єра

У Варшаві активісти влаштували акцію протесту проти дружби угорського прем'єра Віктора Орбана з кремлівським диктатором Володимиром Путіним. Про це написала лідерка ініціативи «Євромайдан-Варшава» Наталія Панченко у facebook. 

Акцію організував «Євромайдан Варшава». Активісти принесли під угорське посольство ляльку Путіна, у якої з заднього місця стирчав тулуб Орбана. 

«Прямо зараз під посольством Угорщини у Варшаві я з іншими активістами намагаюсь витягти Орбана, який застряг у дупі Путіна. Вірю, що коли прем’єр Угорщини подивиться на світ з іншої перспективи, то зможе нарешті побачити, що Росія - це країна-терорист, що її газ не лише страшенно смердючий, а ще й смертоносний, і що саме через цю країну та її політику у світі зараз відбувається економічна криза, а не через санкції ЄС як здається Орбанові» – написала Панченко. 

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При цьому учасники акції разом звільнили «Орбана» з його «полону».

Нагадаємо, уряд Угорщини позиціонує себе як найпереконливіший противник санкцій проти Росії. Крім того, Віктор Орбан закликає свою країну готуватися до затяжної війни у Європі.

Відзначимо, що Угорщину сколихнули антиурядові протести.

Читайте також: Уряд Орбана займається пропагандою на користь Росії: оприлюднено докази
Теги: росія санкції Угорщина криза посольство Віктор Орбан активісти Варшава

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