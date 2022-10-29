Білий дім зробив офіційну заяву щодо участі Байдена у саміті G20

11 листопада на шляху на Балі американський лідер візьме участь у кліматичній конференції ООН

Байден приїде на саміт G20, проте перед цим він відвідає Єгипет та Камбоджу

Президент Сполучених Штатів Америки Джо Байден візьме участь у саміті G20, який пройде в листопаді в Індонезії. Про це заявила прессекретар Білого дому Карін Жан-П'єр під час брифінгу.

Зазначається, що перед самітом G20 Байден відвідає Єгипет та Камбоджу. Зокрема, 11 листопада на шляху на Балі американський лідер візьме участь у кліматичній конференції Організації Об'єднаних Націй, яка відбудеться на єгипетському курорті Шарм еш-Шейху, а 12-13 листопада відвідає столицю Камбоджі Пномпень, де відвідає щорічний саміт США.

Раніше повідомлялося, що російський диктатор Володимир Путін використовуватиме зернову угоду, сторонами якої є ООН, Туреччина та Україна, для тиску на країни «Великої двадцятки» (G20).

При цьому у вересні Кремль визнав, що Путін боїться їхати на зустріч G20.

Нагадаємо, попередньо президент України Володимир Зеленський та лідер РФ Володимир Путін нібито погодилися відвідати саміт країн G20 в Індонезії у листопаді.

Деякі аналітики вже прогнозують, що після загострення у вересні-жовтні, на саміт «Групи 20» (G20), який відбудеться 15-16 листопада 2022 року в Індонезії може вперше постати питання про «мирну угоду» між Україною і Росією.