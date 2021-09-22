Речник Путіна прокоментував «російський слід» у замаху на Шефіра

ілька версій замаху на Сергія Шефіра, але їх поки не будуть озвучувати

Слідство розглядає к ілька версій замаху на Сергія Шефіра, але їх поки не будуть озвучувати

У Путіна скаржаться, що в Україні, що б не сталося, «не можуть відкидати російський слід»

Прессекретар президента країни-агресорки Дмитро Пєсков відреагував на інформацію про замах на Сергія Шефіра – помічника президента України Володимира Зеленського. Він заперечує причетність РФ до цієї події, повідомляють російські ЗМІ.

Пєсков спростовує версію про «російський слід».

«З реальним станом справ нічого спільного не має», – сказав він у відповідь на версію про причетність Росії до замаху.

Пєсков також додав, що заяви українських політиків про «російський слід» можна пояснити екзальтованим емоційним станом.

Президент Володимир Зеленський заявив, що поки не знає, хто стоїть за замахом на Шефіра, але натякнув, що це можуть бути «зовнішні сили».

Як повідомив журналістам глава фракції «Слуга народу» Давид Арахамія, на Шефіра влаштували засідку в лісі.

Зазначимо, що раніше з'явилися фото обстріляної машини Сергія Шефіра. Відомо, що Шефір часто їздить за кермом сам і не має охорони.

Нагадаємо, 22 вересня близько 10 години ранку, неподалік від села Лісники була обстріляна машина першого помічника президента Зеленського – Сергія Шефіра.

За останіми даними слідчих, по автомобілю Сергія Шефіра зловмисники вистрілили щонайменше 18 разів.