Шмигаль анонсував нові важливі проєкти оборонної співпраці України та США

Шмигаль: Працюємо у тісній координації з нашими американськими партнерами

Сьогодні, 28 липня, міністр оборони Денис Шмигаль провів зустріч у Києві з тимчасово повіреною у справах США в Україні Джулі Девіс, аташе з питань оборони при посольстві США в Україні бригадним генералом Бредом Ніколсоном та командувачем SAG-U та NSATU генерал-лейтенантом Кертісом Баззардом. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на заяву Шмигаля.

«Обговорили стан виконання домовленостей у сфері оборонної підтримки та розвиток двосторонньої співпраці, зокрема щодо спільних виробництв безпілотників. Готуємо нові важливі проєкти. Підбили підсумки зустрічі у форматі «Рамштайн». Висловив подяку за участь міністра оборони Піта Гегсета. Важливо провести наступне засідання в очному форматі вже найближчим часом», – йдеться у дописі.

Шмигаль додав: «Працюємо у тісній координації з нашими американськими партнерами. Досягнення тривалого миру через силу залишається нашою метою. І ми переконані, що цього можливо досягти за лідерства США».

Раніше агентство з питань співробітництва в галузі оборони та безпеки США ухвалило ще два рішення щодо військової допомоги Україні. Перше рішення стосується передачі обладнання для обслуговування та ремонту самохідних гаубиць M109 на $150 млн. Друге рішення стосується передачі обладнання для протиповітряної оборони на $180 млн.