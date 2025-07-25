Україна отримає від США обладнання для протиповітряної оборони на $180 млн

Сполучені Штати нададуть Україні обладнання для протиповітряної оборони на $180 млн

Сполучені Штати Америки погодили продаж нового військового пакету для України на $330 млн. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на пресслужбу Агентство співробітництва в галузі оборони США.

Агентство з питань співробітництва в галузі оборони та безпеки США ухвалило ще два рішення щодо військової допомоги Україні.

Перше рішення стосується передачі обладнання для обслуговування та ремонту самохідних гаубиць M109 на $150 млн.

«Цей запропонований продаж підтримуватиме цілі зовнішньої політики та цілі національної безпеки Сполучених Штатів, покращуючи здатність України забезпечувати власну оборону», – йдеться у повідомленні.

Друге рішення стосується передачі обладнання для протиповітряної оборони на $180 млн.

«Покращені можливості технічного обслуговування, ремонту та капітального ремонту безпосередньо сприятимуть ефективності бою завдяки більш стійкому та швидкому циклу ремонту, що підвищить загальні експлуатаційні показники зі зменшенням логістичного та фінансового навантаження. Україна не матиме труднощів із впровадженням цих товарів та послуг у свої Збройні сили», – додали у відомстві.

Нагадаємо, що вчора США схвалили продаж Україні послуг підтримки для систем HAWK і Bradley на $322 млн.

Допомога включає зенітні комплекси HAWK Phase III та обладнання для ремонту БМП Bradley. Повідомляється, що в перший пакет входять зенітні комплекси HAWK Phase III та їхнє обслуговування.

Другий пакет передбачає обладнання для ремонту та технічного обслуговування бойових машин піхоти Bradley.