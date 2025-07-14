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«Дуже хороша розмова»: Зеленський поспілкувався з Трампом 

Аліна Самойленко
glavcom.ua
Аліна Самойленко
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«Дуже хороша розмова»: Зеленський поспілкувався з Трампом 
Трамп та Зеленський домовилися частіше зідзвонюватись і координувати спільні кроки й надалі
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Президент Трамп розповів Зеленському про свою зустріч із Генсеком НАТО Марком Рютте

Президент України Володимир Зеленський провів розмову з президентом США Дональдом Трампом – обговорили спільні кроки щодо встановлення миру, передає «Главком».

Зеленський розповів, що провів дуже хорошу розмову з Трампом та подякував йому за готовність підтримувати Україну та працювати надалі разом для зупинення вбивств та встановлення справедливого миру. 

«Президент Трамп розповів про свою зустріч із Генсеком НАТО Марком Рютте. Важливо, що в нас такі добрі відносини і країни Альянсу стараються збільшувати видатки на оборону», – зазначив Зеленський.

Крім того, Зеленський обговорив з Трампом необхідні засоби та рішення, щоб дати більше захисту людям від російських атак і зміцнити наші позиції. 

Президенти домовилися частіше зідзвонюватись і координувати спільні кроки й надалі.

Раніше ми писали, що президент США Дональд Трамп висловив захоплення тим, що українці продовжують залишатися у своїй країні, попри загрозу російських обстрілів. Про це він зазначив під час спільної пресконференції з генсекретарем Марком Рютте, передає «Главком».

«Багато людей поїхали, але багато хто залишився. Вони справді залишаються. Це неймовірно, як вони залишаються, знаючи, що ракета може влучити у твій будинок і твій будинок обвалиться на тебе…» – сказав президент США.

Нагадаємо, президент США Дональд Трамп пригрозив Росії новими тарифами, якщо вона не укладе угоду про припинення війни в Україні протягом 50 днів. На пресконференції в Білому домі разом з генеральним секретарем НАТО Марком Рютте, Трамп сказав, що «дуже незадоволений» Москвою.

До слова, президент США Дональд Трамп анонсував, що 14 липня зробить «велику заяву» стосовно Росії. Ця обіцянка викликала напружене очікування не лише у США, а й у Києві – в Україні побоюються, що йдеться про потенційні зміни у підтримці війни проти Кремля.

Трамп анонсував важливу заяву на адресу Росії. В інтерв'ю для каналу Трамп заявив, що розчарований Росією. «Але побачимо, що станеться протягом наступних кількох тижнів», – продовжив він. 

Теги: США Дональд Трамп Володимир Зеленський

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