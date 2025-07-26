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Сполучені Штати заявили про ліквідацію ватажка ІДІЛ у Сирії

Ростислав Вонс
glavcom.ua
Ростислав Вонс
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Сполучені Штати заявили про ліквідацію ватажка ІДІЛ у Сирії
США значно скоротили військову присутність у Сирії на тлі покращення відносин з Дамаском
фото з відкритих джерел (ілюстративне)

Сили Центрального командування здійснили рейд, у результаті якого вбито старшого лідера ІДІЛ

У Сирії ліквідовано одного з ватажків «Ісламської держави» Дхію Завбу Мусліх аль-Хардані та двох його синів Абдаллу Дхію аль-Хардані та Абд аль-Рахмана Дхію Завбу аль-Хардані, пов’язаних з ІДІЛ. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на Центральне командування США.

Зазначається, що сили Центрального командування здійснили рейд, у результаті якого вбито старшого лідера ІДІЛ. Жінки та діти, які були на місці події, не постраждали.

Командувач, генерал Ерік Куріллу заявив про «невпинне переслідування терористів ІДІЛ, де б вони не були». «Разом з нашими партнерами та союзниками Центральне командування США прагне остаточної поразки терористів ІДІЛ, які загрожують регіону, нашим союзникам та нашій батьківщині», – додав він.

Нагадаємо, у п’ятницю, 14 березня, президент США Дональд Трамп заявив про ліквідацію лідера ІДІЛ в Іраку Абу Хадіджі та ще одного члена терористичного угруповання. В операції брали участь США, іракські та курдські сили. Трамп наголошував, що за Абу Хадіджею «невпинно полювали безстрашні бійці», і його ліквідація була здійснена у координації з урядами Іраку та Курдистану.

Як повідомлялося, ізраїльські військові знову завдали авіаударів по місту Ес-Сувейда на південному заході Сирії. На тлі цих дій у регіоні розгортається повстання арабських племен проти друзького ополчення аль-Хіджрі, яке, за повідомленнями, отримує підтримку з боку Ізраїлю.

До слова, Ізраїль та Сирія досягли домовленості про припинення вогню за посередництва Сполучених Штатів Америки.

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Теги: Сирія США ІДІЛ

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