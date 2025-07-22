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Юрист Трампа розповів, навіщо пив горілку із Лукашенком

Ірина Озтурк
glavcom.ua
Ірина Озтурк
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Юрист Трампа розповів, навіщо пив горілку із Лукашенком
Лукашенко обідав із представниками США
фото із відкритих джерел

Адвокат Трампа Джон Коул розповів історію про те, як саме Америка домоглася звільнення 14 політичних в'язнів із в'язниць Білорусі 

Юрист президента США Дональда Трампа, заступник спецпосланця з питань України Джон Коул вживав горілку на обіді самопроголошеного президента Білорусі Олександра Лукашенка. За підсумками того візиту глава країни ухвалив рішення помилувати 14 ув'язнених. Як повідомляє «Главком» про це Коул розповів виданню Politico.

«Я випив дві чарки, мене не знудило, але третьої не став», – сказав він.

Автори матеріалу наголосили, що ця зустріч показала зміни у методах Трампа під час ухвалення зовнішньополітичних рішень.

«Цей епізод пропонує уявлення про надзвичайно персоналізований підхід до здійснення зовнішньої політики під час другого терміну Трампа на посаді, оскільки президент залучив низку близьких друзів та союзників до ролі своїх посланців та втілення свого порядку денного за кордоном», – йдеться у статті.

«Посланці надають перспективу прямого зв'язку з президентом і можливість обійти бюрократію Державного департаменту. Вони також можуть вільно говорити та робити те, чого традиційні американські дипломати, можливо, не зможуть», – зазначає Politico.

Водночас журналісти наголошують, що звільнення в'язнів ознаменувало продовження обережного дипломатичного процесу між Сполученими Штатами та Білоруссю. Напружені відносини між двома країнами зайшли в глухий кут у 2020 році, коли протести проти сфальсифікованих виборів супроводжувалися масовими арештами, а тисячі людей були ув'язнені у величезній тюремній системі країни.

Нагадаємо, місяць тому самопроголошений президент Білорусі Олександр Лукашенко видав указ про звільнення 14 політв’язнів на прохання президента США Дональда Трампа.

Більшість звільнених – не громадяни Білорусі. Зокрема, серед них є двоє громадян Японії, троє громадян Польщі, двоє громадян Латвії, а також громадяни Естонії, Швеції та США.

Кілька білорусів зі списку – це, каже Ейсмонт, «особи, засуджені за екстремістську й терористичну діяльність». Таким, зокрема, є Сергій Тихановський. Рішення про його звільнення, мовляв, ухвалили «з гуманних міркувань, з метою возз'єднання сім'ї».

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Теги: Білорусь США Олександр Лукашенко президент звільнення

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