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Трамп припустив, що в Ірані є ще один таємний ядерний об'єкт

Аліна Самойленко
glavcom.ua
Аліна Самойленко
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Трамп припустив, що в Ірані є ще один таємний ядерний об'єкт
Трамп: У них було багато об’єктів – скажімо, три основних і, можливо, ще один
фото: The White house/Facebook

Трамп заявив, що Тегеран, ймовірно, приховав існування ще одного заводу, де може розроблятися ядерна зброя

Президент США Дональд Трамп припустив, що Іран може мати ще один, досі не виявлений, ядерний об’єкт. На його думку, цей завод не потрапив під удари, завдані Ізраїлем та США. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на Fox News.

Трамп заявив, що Тегеран, ймовірно, приховав існування ще одного заводу, де може вестися діяльність, пов’язана з розробкою ядерної зброї. Він підкреслив, що Сполучені Штати виступають проти того, щоб Іран володів ядерним арсеналом, і зроблять усе можливе, аби не допустити цього.

За словами Трампа, Іран, найімовірніше, перебував лише «за кілька тижнів» від створення повноцінної ядерної бомби.

«У них було багато об’єктів – скажімо, три основних і, можливо, ще один. Але саме ці три були ключовими, і ми знали, що вони рано чи пізно змушені будуть від них відмовитися», – зазначив він.

Президент США також застеріг, що у випадку появи ядерної зброї в Ірану світ опиниться перед справжньою катастрофою.

Трамп припустив, що Іран може погодитися на компроміс, зокрема – на поступки у сфері ядерної програми. За його словами, Вашингтон готовий розглянути можливість зняття частини санкцій, якщо Тегеран відмовиться від збагачення урану. У відповідь Іран міг би отримати інвестиції й продовжити роботу над програмою під цивільним контролем.

Дональд Трамп підкреслив, що США прагнуть уникнути ядерного загострення в регіоні та не допустити появи нової держави, яка володітиме такою зброєю.

Раніше ми писали, що Дональд Трамп різко розкритикував Верховного лідера Ірану Алі Хаменеї, відмовився від планів скасування санкцій проти Ірану та заявив, що розгляне можливість повторного бомбардування Ірану, якщо Тегеран збагачуватиме уран до «тривожного рівня». Ці заяви стали відповіддю на перші зауваження Хаменеї після 12-денного конфлікту з Ізраїлем, який завершився бомбардуваннями Сполученими Штатами іранських ядерних об'єктів.

Члени команди національної безпеки Трампа провели секретні брифінги щодо цих ударів для Сенату та Палати представників у четвер та п'ятницю. Проте багато законодавців-демократів, залишивши брифінги, висловили сумніви, що ядерні об'єкти Ірану були «знищені», як оголосив Трамп одразу після рейду.

Нагадаємо, Пентагон повідомив, що атакував ядерні об’єкти Ірану, спираючись на результати секретного проєкту, який започаткували ще у 2009 році. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на Washington Post.

Голова Об’єднаного комітету начальників штабів США Ден Кейн наголосив, що американці роками вивчали будівництво Іраном підземного сховища у Фордо для збагачення урану, й досліджували, як можна завдати ударів, якщо іранці отримають можливість розробити ядерну зброю. «Ви не будуєте багатошаровий підземний бункерний комплекс з центрифугами та іншим обладнанням у горі з будь-якою мирною метою», – пояснив підозри США Кейн.

Водночас посадовець побажав, щоб збитки, завдані ядерній програмі Ірану, оцінила американська розвідувальна спільнота, пояснивши, що військові не «оцінюватимуть власне домашнє завдання». Однак генерал зазначив, що використані для операції бомби GBU-57 вразили цілі та вибухнули, як було заплановано.

Теги: США Іран завод ядерна зброя Дональд Трамп

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