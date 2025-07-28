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Територію Білого дому прочісували сапери через підозрілий пакет

Аліна Самойленко
glavcom.ua
Аліна Самойленко
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Територію Білого дому прочісували сапери через підозрілий пакет
Чоловіка, який випустив пакет, затримано
фото з відкритих джерел

Чи становив пакет реальну загрозу, наразі невідомо – поліція Вашингтона інцидент поки не коментує

На територію поблизу Білого дому прибули сапери після того, як було зафіксовано повідомлення про підозрілий пакет. Як повідомляє «Главком» із посиланням на The Mirror, поліція оточила район, обмеживши рух пішоходів і транспорту.

У Секретній службі США підтвердили, що предмет виявили за межами периметра безпеки поблизу будівлі Міністерства фінансів. Після перевірки територію було очищено, а вулиці знову відкрили. Чи становив пакет реальну загрозу, наразі невідомо – поліція Вашингтона інцидент поки не коментує.

Згідно з офіційним повідомленням Секретної служби, близько 14:30 27 липня співробітники військового підрозділу затримали чоловіка, який переліз через огорожу на південно-східному боці будівлі Казначейства. У ході порушення він упустив сумку на тротуар біля огорожі, після чого на місце викликали саперів. Вони знешкодили предмет.

Затриманого доправили до місцевої лікарні для медичного обстеження. Як уточнили в Секретній службі, йому висунуть обвинувачення, зокрема, в незаконному проникненні на охоронювану територію.

Раніше ми писали, що президент США Дональд Трамп заявив, що у 2026 році на території Білого дому відбудеться поєдинок UFC. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на Fox News.

Бій UFC має стати частиною святкування 250-річчя незалежності США – 4 липня 2026 року.

«У кожному з наших національних парків, у кожному історичному місці відбуватимуться спеціальні заходи на честь 250-річчя незалежності. І гадаю, у нас буде бій UFC. Ми проведемо бій UFC на території Білого дому. Тільки уявіть собі! У нас там багато місця. Це буде чемпіонський, повноцінний бій, на нього прийдуть подивитись 20-25 тисяч людей», – заявив Трамп.

До слова, винищувач F-16 Військово-повітряних сил США був піднятий у повітря для перехоплення легкомоторного літака, який порушив заборонений повітряний простір над гольф-клубом президента Дональда Трампа в Бедмінстері, штат Нью-Джерсі. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на Reuters.

Теги: США поліція сапер

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