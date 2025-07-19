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Трамп пригрозив Ірану знищенням ядерних об'єктів у разі спроб їх відновлення

Аліна Самойленко
glavcom.ua
Аліна Самойленко
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Трамп пригрозив Ірану знищенням ядерних об'єктів у разі спроб їх відновлення
Трамп: Усі три ядерні об’єкти в Ірані були повністю зруйновані та/або знищені. Їхнє відновлення займе роки, якщо Іран взагалі наважиться на це
фото: The White house/Facebook

Дональд Трамп попередив Тегеран, що відновлення ядерних потужностей або будівництво нових в інших локаціях не залишиться без відповіді

Президент США Дональд Трамп заявив, що будь-які спроби Ірану відновити зруйновані ядерні об’єкти або створити нові призведуть до їхнього знищення. Відповідну заяву він оприлюднив у соціальній мережі Truth Social, повідомляє «Главком».

«Усі три ядерні об’єкти в Ірані були повністю зруйновані та/або знищені. Їхнє відновлення займе роки, якщо Іран взагалі наважиться на це», – написав Трамп.

Він також попередив Тегеран, що відновлення ядерних потужностей або будівництво нових в інших локаціях не залишиться без відповіді – ці об'єкти буде знищено.

Раніше ми писали, що президент США Дональд Трамп припустив, що Іран може мати ще один, досі не виявлений, ядерний об’єкт. На його думку, цей завод не потрапив під удари, завдані Ізраїлем та США. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на Fox News.

Трамп заявив, що Тегеран, ймовірно, приховав існування ще одного заводу, де може вестися діяльність, пов’язана з розробкою ядерної зброї. Він підкреслив, що Сполучені Штати виступають проти того, щоб Іран володів ядерним арсеналом, і зроблять усе можливе, аби не допустити цього.

Нагадаємо, Пентагон повідомив, що атакував ядерні об’єкти Ірану, спираючись на результати секретного проєкту, який започаткували ще у 2009 році. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на Washington Post.

Голова Об’єднаного комітету начальників штабів США Ден Кейн наголосив, що американці роками вивчали будівництво Іраном підземного сховища у Фордо для збагачення урану, й досліджували, як можна завдати ударів, якщо іранці отримають можливість розробити ядерну зброю. «Ви не будуєте багатошаровий підземний бункерний комплекс з центрифугами та іншим обладнанням у горі з будь-якою мирною метою», – пояснив підозри США Кейн.

Водночас посадовець побажав, щоб збитки, завдані ядерній програмі Ірану, оцінила американська розвідувальна спільнота, пояснивши, що військові не «оцінюватимуть власне домашнє завдання». Однак генерал зазначив, що використані для операції бомби GBU-57 вразили цілі та вибухнули, як було заплановано.

Теги: США Іран Дональд Трамп

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