Скандал із листом до Епштейна. Трамп покарав The Wall Street Journal
У журналістському пулі, який висвітлюватиме візит президента до Шотландії, працюватимуть тринадцять ЗМІ, проте Wall Street Journal серед них не буде
Видання Wall Street Journal не отримало доступу до одного з престижних місць у журналістському пулі під час запланованої поїздки президента Дональда Трампа до Шотландії. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на CNN.
Як заявила прессекретарка Білого дому Каролайн Левітт, таке рішення ухвалили через «фейкову й наклепницьку діяльність» Wall Street Journal. Мається на увазі нещодавня стаття про нібито зв’язки Трампа з Джеффрі Епштейном, який обвинувачується у секс-торгівлі.
За словами Левітт, у журналістському пулі, який висвітлюватиме візит президента до Шотландії, працюватимуть тринадцять ЗМІ, проте Wall Street Journal серед них не буде. Водночас CNN зазначає, що репортер Wall Street Journal, якого мали включити до пулу для висвітлення візиту Трампа на гольф-поля у Шотландії, не був причетний до скандального матеріалу про вітальний лист Епштейну.
Нагадаємо, президент США Дональд Трамп звинуватив газету The Wall Street Journal у фальсифікації історії про нібито написане ним привітання Джеффрі Епштейну з 50-річчям у 2003 році. Як повідомляє «Главком» із посиланням на допис Трампа у Truth Social, політик пригрозив виданню судовим позовом.
Згодом мільярдер Ілон Маск назвав підробкою лист-вітання, який, за твердженням газети The Wall Street Journal, президент США Дональд Трамп нібито відправив 20 років тому фінансисту Джеффрі Епштейну, який обвинувачується у секс-торгівлі.
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