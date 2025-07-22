Головна Світ Політика
search button user button menu button

Скандал із листом до Епштейна. Трамп покарав The Wall Street Journal

Наталія Порощук
glavcom.ua
Наталія Порощук
google social img telegram social img facebook social img
Скандал із листом до Епштейна. Трамп покарав The Wall Street Journal
Журналісти WSJ не отримають доступу на борт Air Force One або до інших місць, де зазвичай працює президентський пул
фото: depositphotos

У журналістському пулі, який висвітлюватиме візит президента до Шотландії, працюватимуть тринадцять ЗМІ, проте Wall Street Journal серед них не буде

Видання Wall Street Journal не отримало доступу до одного з престижних місць у журналістському пулі під час запланованої поїздки президента Дональда Трампа до Шотландії. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на CNN.

Як заявила прессекретарка Білого дому Каролайн Левітт, таке рішення ухвалили через «фейкову й наклепницьку діяльність» Wall Street Journal. Мається на увазі нещодавня стаття про нібито зв’язки Трампа з Джеффрі Епштейном, який обвинувачується у секс-торгівлі.

За словами Левітт, у журналістському пулі, який висвітлюватиме візит президента до Шотландії, працюватимуть тринадцять ЗМІ, проте Wall Street Journal серед них не буде. Водночас CNN зазначає, що репортер Wall Street Journal, якого мали включити до пулу для висвітлення візиту Трампа на гольф-поля у Шотландії, не був причетний до скандального матеріалу про вітальний лист Епштейну.

Джеффрі Епштейн – американський фінансист і мільйонер, який став фігурантом одного з найгучніших сексуальних скандалів в історії США. Його звинувачували в організації сексуальної експлуатації неповнолітніх дівчат. За даними слідства, починаючи з 1990-х років він створив мережу для вербування та експлуатації неповнолітніх. 2008 року він уклав угоду з прокуратурою Флориди (так звану угоду про визнання провини) і відбув 13 місяців у в’язниці з правом виходу на роботу.

Нагадаємо, президент США Дональд Трамп звинуватив газету The Wall Street Journal у фальсифікації історії про нібито написане ним привітання Джеффрі Епштейну з 50-річчям у 2003 році. Як повідомляє «Главком» із посиланням на допис Трампа у Truth Social, політик пригрозив виданню судовим позовом.

Згодом мільярдер Ілон Маск назвав підробкою лист-вітання, який, за твердженням газети The Wall Street Journal, президент США Дональд Трамп нібито відправив 20 років тому фінансисту Джеффрі Епштейну, який обвинувачується у секс-торгівлі.

Читайте також:

Теги: Дональд Трамп журналіст США

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Журналіст Буткевич, через якого розгорівся скандал в соцмережах, показав знакове фото
Журналіст Буткевич, через якого розгорівся скандал в соцмережах, показав знакове фото
16 липня, 13:59
Провести Маестро в останню путь прийшли рідні, друзі, соратники та шанувальники його творчості
Прощання з Ігорем Покладом. Фоторепортаж з церемонії
11 липня, 21:49
Кирило Буданов запевнив, що американська підтримка для України продовжиться «найближчим часом»
Припинення вогню можливе вже найближчими місяцями – Буданов
11 липня, 16:00
У позові стверджується, що «дівчат позбавляють права на рівні спортивні можливості»
Мін'юст США подав позов проти Каліфорнії через допуск трансгендерів до шкільних змагань
10 липня, 18:32
Трамп зробив заяву про постачання військової допомоги для України
Допомога Україні від США. Експосол протверезив українців
8 липня, 13:59
Спецпредставник Трампа та президент України візьмуть участь у конференції разом з іншими світовими лідерами
Келлог може зустрітися із Зеленським у Римі: що відомо
7 липня, 10:04
Путін і Трамп продовжують вести приватні теелфонні розмови
Трамп і Путін хочуть усунути Європу від переговорів щодо України – La Stampa
4 липня, 16:22
Після ухвалення документа у Конгресі його остаточне затвердження має зробити сам Дональд Трамп
Палата представників Конгресу США ухвалила «великий і прекрасний» законопроєкт Трампа
3 липня, 23:01
США прагнуть бачити Сирію «єдиною, стабільною та мирною – як усередині країни, так і у відносинах із сусідами»
Трамп підписав указ про зняття санкцій з Сирії
1 липня, 01:26

Політика

Скандал із листом до Епштейна. Трамп покарав The Wall Street Journal
Скандал із листом до Епштейна. Трамп покарав The Wall Street Journal
Що змусить Путіна сісти за стіл переговорів: аналіз ISW
Що змусить Путіна сісти за стіл переговорів: аналіз ISW
ЄС готує новий пакет санкцій проти Росії – МЗС Франції
ЄС готує новий пакет санкцій проти Росії – МЗС Франції
«Трамп був жертвою, а став мисливцем». Білий дім знову здивував меседжем
«Трамп був жертвою, а став мисливцем». Білий дім знову здивував меседжем
Сенатор США назвав ключовий інструмент тиску на Путіна
Сенатор США назвав ключовий інструмент тиску на Путіна
«Ми зробимо це знову». Трамп пригрозив Тегерану ударами після заяви іранського міністра
«Ми зробимо це знову». Трамп пригрозив Тегерану ударами після заяви іранського міністра

Найпопулярніше

За день За три дні За тиждень
265K
Онлайн-карта бойових дій в Україні на 22 липня: ситуація на фронті
105K
Карта повітряних тривог України онлайн 22 липня 2025
39K
На 43-му році пішла з життя актриса театру Франка
8231
Генпрокурор заявив про викриття гендиректора «Лісів України»
5774
Втрати ворога станом на 21 липня 2025 – Генштаб ЗСУ
5478
Смертельна ДТП у Києві: підозрюваним виявився син зрадника України Андрія Молочного

Новини

22 липня: яке сьогодні свято, традиції та заборони
Сьогодні, 00:05
21 липня: яке сьогодні свято, традиції та заборони
Вчора, 00:00
Сьогодні День пророка Іллі: історія свята, традиції, значення імені, заборони та привітання
20 липня, 00:23
20 липня: яке сьогодні свято, традиції та заборони
20 липня, 00:01
Словенія легалізувала евтаназію
18 липня, 21:50
18 липня: яке сьогодні свято, традиції та заборони
18 липня, 00:01

Прес-релізи

Міжнародна мистецька акція «Знаки ідентичності»
Міжнародна мистецька акція «Знаки ідентичності»
16 липня, 21:39
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2025, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком» призначене для осіб старше 21 року.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: depositphotos.ua , opendatabot.ua