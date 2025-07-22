Скандал із листом до Епштейна. Трамп покарав The Wall Street Journal

Журналісти WSJ не отримають доступу на борт Air Force One або до інших місць, де зазвичай працює президентський пул

У журналістському пулі, який висвітлюватиме візит президента до Шотландії, працюватимуть тринадцять ЗМІ, проте Wall Street Journal серед них не буде

Видання Wall Street Journal не отримало доступу до одного з престижних місць у журналістському пулі під час запланованої поїздки президента Дональда Трампа до Шотландії. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на CNN.

Як заявила прессекретарка Білого дому Каролайн Левітт, таке рішення ухвалили через «фейкову й наклепницьку діяльність» Wall Street Journal. Мається на увазі нещодавня стаття про нібито зв’язки Трампа з Джеффрі Епштейном, який обвинувачується у секс-торгівлі.

За словами Левітт, у журналістському пулі, який висвітлюватиме візит президента до Шотландії, працюватимуть тринадцять ЗМІ, проте Wall Street Journal серед них не буде. Водночас CNN зазначає, що репортер Wall Street Journal, якого мали включити до пулу для висвітлення візиту Трампа на гольф-поля у Шотландії, не був причетний до скандального матеріалу про вітальний лист Епштейну.

Джеффрі Епштейн – американський фінансист і мільйонер, який став фігурантом одного з найгучніших сексуальних скандалів в історії США. Його звинувачували в організації сексуальної експлуатації неповнолітніх дівчат. За даними слідства, починаючи з 1990-х років він створив мережу для вербування та експлуатації неповнолітніх. 2008 року він уклав угоду з прокуратурою Флориди (так звану угоду про визнання провини) і відбув 13 місяців у в’язниці з правом виходу на роботу.

Нагадаємо, президент США Дональд Трамп звинуватив газету The Wall Street Journal у фальсифікації історії про нібито написане ним привітання Джеффрі Епштейну з 50-річчям у 2003 році. Як повідомляє «Главком» із посиланням на допис Трампа у Truth Social, політик пригрозив виданню судовим позовом.

Згодом мільярдер Ілон Маск назвав підробкою лист-вітання, який, за твердженням газети The Wall Street Journal, президент США Дональд Трамп нібито відправив 20 років тому фінансисту Джеффрі Епштейну, який обвинувачується у секс-торгівлі.