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Рютте анонсував нові поставки великої кількості озброєння для України

Наталія Порощук
glavcom.ua
Наталія Порощук
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Рютте анонсував нові поставки великої кількості озброєння для України
Генеральний секретар НАТО зробив заяву про допомогу Україні
фото: скриншот з відео

Рютте: Україна може отримати у свої руки справді величезну кількість військового озброєння

У межах домовленостей між США та НАТО про постачання озброєння Україна може отримати велику кількість систем протиповітряної оборони, ракет і боєприпасів. Про це заявив генеральний секретар НАТО Марк Рютте під час спільної пресконференції з президентом США Дональдом Трампом, передає «Главком».

«Це дуже важливо. Ви (звернувся до Трампа, – «Главком») зателефонували мені в четвер і сказали, що ухвалили рішення. І це рішення полягає в тому, що ви хочете, щоб Україна мала все необхідне для підтримки та захисту від Росії, але ви не хочете, щоб європейці платили за це, що абсолютно логічно», – сказав Рютте.

Рютте підкреслив, що в цьому полягає величезний успіх саміту НАТО, на якому країни Альянсу домовилися збільшити оборонне промислове виробництво, витрати на оборону до 5%, а також допомогу Україні: «Тож, ґрунтуючись на цьому, можна сказати, що Європа зробила крок уперед. Зараз європейці знову роблять крок уперед. Я був у контакті з багатьма країнами. Я можу сказати, що наразі Німеччина значною мірою, а також Фінляндія, Данія, Швеція і Норвегія, Королівство, Нідерланди, Канада. Вони всі хочуть бути частиною цього».

«Тож ми працюватимемо через натовські системи, щоб переконатися, що ми знаємо, що потрібно Україні, щоб ми могли зробити пакети, звісно, у такий спосіб, як ми обговорювали це сьогодні зранку з Пітом Гегсетом у Пентагоні. У такий спосіб, що, звісно, ми збережемо свої запаси, необхідні для захисту цієї країни, це абсолютно зрозуміло, але це означатиме, що Україна може отримати у свої руки справді величезну кількість військового озброєння для ППО, а також ракети, боєприпаси тощо», – зауважив Рютте.

Нагадаємо, президент США Дональд Трамп заявив, що уклав угоду про продаж зброї НАТО для допомоги Україні. Американський лідер зазначив, що збирається відправити «найкращу зброю» в НАТО, яке потім зможе направити її в Україну. «Сьогодні ми уклали угоду, згідно з якою ми надішлемо їм зброю, а вони заплатять за неї», – сказав він.

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Теги: військова допомога США НАТО Марк Рютте

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