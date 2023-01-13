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Шмигаль підтвердив візит глави Єврокомісії в Україну: деталі

Мар’яна Мигаль
glavcom.ua
Шмигаль підтвердив візит глави Єврокомісії в Україну: деталі
Шмигаль: «Ми очікуємо, що разом із пані фон дер Ляєн в Україну прибудуть понад 10 єврокомісарів для проведення міжурядових консультацій»
фото скріншот відео

Шмигаль заявив, що Україна розраховує пройти увесь шлях до вступу в Європейський Союз менше, ніж за два роки

Найближчими тижнями до робочого візиту до України приїде голова Європейської комісії Урсула фон дер Ляйєн. Разом із нею також прибудуть 10 єврокомісарів. Про це повідомив прем'єр-міністр України Денис Шмигаль у Telegram.

«Яскравим свідченням цього стане візит у найближчі тижні голови Європейської комісії Урсули фон дер Ляєн. Ми очікуємо, що разом із пані фон дер Ляєн в Україну прибудуть понад 10 єврокомісарів для проведення міжурядових консультацій», – заявив він.

Прем'єр додав, що візит стане не лише важливим сигналом подальшої підтримки України у війні, але і продемонструє, що ЄС відкритий до переговорного процесу про вступ України.

«Ми розраховуємо пройти шлях переговорів про вступ у Європейський Союз менше ніж за 2 роки. І тоді Україна стане повноправним членом ЄС. Об’єм роботи колосальний. Водночас ми бачимо, що наші європейські партнери налаштовані на продуктивну співпрацю в питанні інтеграції», – заявив прем'єр.

Раніше повідомлялося, що президент України Володимир Зеленський провів телефонну розмову з президенткою Європейської комісії Урсулою фон дер Ляйєн. Фон дер Ляйєн зазначила, що ЄС буде підтримувати Україну протягом цієї зими генераторами, лампочками, укриттями та шкільними автобусами. Також продовжиться й фінансова допомога.

Теги: міністр Володимир Зеленський Україна Telegram президент Денис Шмигаль Європейський союз Урсула фон дер Ляєн

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