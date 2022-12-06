Угорщина заблокувала виділення Україні €18 млрд. Єврокомісія відреагувала

Домбровскіс: «Ми не можемо дати змогу одній державі-члену зірвати фінансову підтримку ЄС»

Політичне рішення, яке дозволить виділити Україні €18 млрд макрофінансової допомоги, буде знайдено найближчим часом для того, щоб кошти починали надходити вже в січні 2023 року. Про це заявив виконавчий віцепрезидент Європейської комісії Валдіс Домбровскіс.

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«Держави-члени віддані працювати, щоб гарантувати надходження цих фінансів до України вже у січні. Україна перебуває у стані війни й відчайдушно потребує підтримки. Ми не можемо дати змогу одній державі-члену відтермінувати і зірвати фінансову підтримку ЄС. Ми це зробимо так чи інакше», – сказав Домбровскіс.

Домбровскіс запевнив, що робота з пошуку рішення триватиме найближчими днями.

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«ЄС має продемонструвати єдність і солідарність і стримати обіцянки, дані Україні», – наголосив він.

Як повідомлялося, влада Угорщини не підтримала виділення Україні €18 млрд макрофінансової допомоги Євросоюзу в 2023 році.

Раніше повідомлялося, що Угорщина відмовилась тренувати українських військових.

Нагадаємо, прем’єр-міністр Угорщини Віктор Орбан 18 листопада знову виступив проти плану Європейської комісії з надання Україні допомоги у розмірі €18 млрд на 2023 рік і запропонував альтернативу у вигляді двосторонніх угод.

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Від початку повномасштабної російсько-української війни прем’єр-міністр Угорщини Віктор Орбан виступає проти введення антиросійських санкцій. Кожне узгодження чергового пакету обмежень проти РФ зустрічається угорським лідером, з відкритим негативом.

Також нещодавно Орбан потрапив спровокував скандал через шарф із зображенням карти «Великої Угорщини», до складу якої «включили» частину України і Румунії. Відео, де він у фанатському шарфі поруч з футболістом Балажем Джуджаком, котрий провів прощальний матч за національну збірну, виклав у соцмережах сам Орбан.

У зв’язку з цим, Міністерство закордонних справ України має намір викликати угорського посла. Україна очікує на офіційні вибачення угорської сторони та спростування зазіхання на територіальну цілісність України.