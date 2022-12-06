Головна Країна Події в Україні
search button user button menu button

Угорщина заблокувала виділення Україні €18 млрд. Єврокомісія відреагувала

Іванна Гордійчук
glavcom.ua
Угорщина заблокувала виділення Україні €18 млрд. Єврокомісія відреагувала
фото з відкритих джерел

Домбровскіс: «Ми не можемо дати змогу одній державі-члену зірвати фінансову підтримку ЄС»

Політичне рішення, яке дозволить виділити Україні €18 млрд макрофінансової допомоги, буде знайдено найближчим часом для того, щоб кошти починали надходити вже в січні 2023 року. Про це заявив виконавчий віцепрезидент Європейської комісії Валдіс Домбровскіс.

«Держави-члени віддані працювати, щоб гарантувати надходження цих фінансів до України вже у січні. Україна перебуває у стані війни й відчайдушно потребує підтримки. Ми не можемо дати змогу одній державі-члену відтермінувати і зірвати фінансову підтримку ЄС. Ми це зробимо так чи інакше», – сказав Домбровскіс.

Домбровскіс запевнив, що робота з пошуку рішення триватиме найближчими днями.

«ЄС має продемонструвати єдність і солідарність і стримати обіцянки, дані Україні», – наголосив він.

Як повідомлялося, влада Угорщини не підтримала виділення Україні €18 млрд макрофінансової допомоги Євросоюзу в 2023 році.

Раніше повідомлялося, що Угорщина відмовилась тренувати українських військових.

Нагадаємо, прем’єр-міністр Угорщини Віктор Орбан 18 листопада знову виступив проти плану Європейської комісії з надання Україні допомоги у розмірі €18 млрд на 2023 рік і запропонував альтернативу у вигляді двосторонніх угод.

Від початку повномасштабної російсько-української війни прем’єр-міністр Угорщини Віктор Орбан виступає проти введення антиросійських санкцій. Кожне узгодження чергового пакету обмежень проти РФ зустрічається угорським лідером, з відкритим негативом. 

Також нещодавно Орбан потрапив спровокував скандал через шарф із зображенням карти «Великої Угорщини», до складу якої «включили» частину України і Румунії. Відео, де він у фанатському шарфі поруч з футболістом Балажем Джуджаком, котрий провів прощальний матч за національну збірну, виклав у соцмережах сам Орбан.

У зв’язку з цим, Міністерство закордонних справ України має намір викликати угорського посла. Україна очікує на офіційні вибачення угорської сторони та спростування зазіхання на територіальну цілісність України.

Читайте також:

 

Теги: Угорщина війна росія Україна Єврокомісія

Читайте нас

Читайте нас у Google News Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Угорщина заблокувала виділення Україні €18 млрд
Угорщина заблокувала виділення Україні €18 млрд
Сьогодні, 15:23
Угорщина відмовилася проводити навчання для українських захисників
Угорщина відмовилась тренувати українських військових: МЗС відреагувало
Сьогодні, 10:36
Угорщина відмовилась тренувати українських військових
Угорщина відмовилась тренувати українських військових
Вчора, 19:01

Події в Україні

Окупанти вдарили ракетами по Кривому Рогу
Окупанти вдарили ракетами по Кривому Рогу
Генштаб повідомив, як окупанти карають дезертирів
Генштаб повідомив, як окупанти карають дезертирів
Підготовка до нового масованого обстрілу: скільки ракет Росія тримає у морях
Підготовка до нового масованого обстрілу: скільки ракет Росія тримає у морях
Угорщина заблокувала виділення Україні €18 млрд. Єврокомісія відреагувала
Угорщина заблокувала виділення Україні €18 млрд. Єврокомісія відреагувала
Білорусь використовує мігрантів для розвідки на кордоні
Білорусь використовує мігрантів для розвідки на кордоні
Пам'ятники Пушкіну, Горькому й Ломоносову в Дніпрі. Міськрада ухвалила рішення
Пам'ятники Пушкіну, Горькому й Ломоносову в Дніпрі. Міськрада ухвалила рішення

Найпопулярніше

За день За три дні За тиждень
108K
Падіння ракети у Молдові: Данілов повідомив деталі
59K
Угорщина відмовилась тренувати українських військових: МЗС відреагувало
36K
6 грудня: яке сьогодні свято, традиції та заборони
20K
Кулеба висміяв Путіна за поїздку по Кримському мосту (відео)
14K
В окупованому Мелітополі прогримів потужний вибух
14K
Нова морська доктрина Росії. Що проґавив колективний Захід

Новини

ЗСУ відбили атаки окупантів поблизу семи населених пунктів Донеччини
Сьогодні, 07:07
За добу ЗСУ відбили 13 ворожих атак на Донбасі – Генштаб
Вчора, 07:03
За добу авіація ЗСУ завдала 20 ударів по базах окупантів – Генштаб
3 грудня, 07:26
У Києві відбувся тренінг з тактичної медицини для журналістів
2 грудня, 15:45
ЗСУ відбили 14 ворожих атак у двох областях – Генштаб
2 грудня, 06:56
Атаки на українську енергосистему: хто саме відповідальний за ці злочини
1 грудня, 14:56

Прес-релізи

Єдність країни, наша солідарність – запорука нашої майбутньої перемоги
Єдність країни, наша солідарність – запорука нашої майбутньої перемоги
5 грудня, 15:37
Дата публікації новини:
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2022, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту