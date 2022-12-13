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Єврокомісія заснувала альянс сонячної промисловості

Іван Гавриляк
glavcom.ua
Єврокомісія заснувала альянс сонячної промисловості
Сонячна енергія стає все більш привабливою для енергетичного сектору
фото з відкритих джерел

Альянс створили з метою відновлення власного виробництва елементів СЕС.

Європейська комісія 9 грудня 2022 року офіційно запустила у роботу Альянс сонячної фотоелектричної промисловості Євросоюзу.

Як повідомляє Українська енергетика, новий альянс сприятиме інвестиціям у великі заводи, прагнучи до 2025 року забезпечити річний обсяг виробництва 30 ГВт для кожного ключового компонента сонячної енергії. Це більш ніж у шість разів перевищує поточну потужність, що становить близько 4,5 ГВт на рік.

«Завдяки цьому альянсу ми хочемо створити повні ланцюжки виробництва фотоелектричної енергії в Європі, щоб зменшити нашу залежність», – сказав Тьєррі Бретон, єврокомісар з питань внутрішнього ринку у промові на церемонії офіційного запуску альянсу.

Наразі Європа майже повністю залежить від Китаю у питаннях виробництва елементів СЕС. Нині Пекін контролює 80% світових виробничих потужностей із виробництва сонячних фотоелектричних систем.

Галузевий альянс є частиною стратегії ЄС у сфері сонячної енергетики, оприлюдненої у травні. Вона була презентована разом із ширшими планами ЄС щодо припинення залежності Європи від російського викопного палива після вторгнення Росії в Україну.

Мета полягає у тому, щоб розгорнути майже 600 ГВт сонячних фотоелектричних потужностей до 2030 року з проміжною метою 320 ГВт до 2023 року, що більш ніж вдвічі перевищує поточну потужність блоку.

Теги: технології Єврокомісія альтернативна енергетика

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