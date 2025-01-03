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Шмигаль повідомив, скільки крилатих ракет та дронів планує виготовити Україна цього року

Ірина Міллер
glavcom.ua
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Шмигаль повідомив, скільки крилатих ракет та дронів планує виготовити Україна цього року
Особлива увага приділятиметься компоненту далекобійності та ракетній програмі
фото з відкритих джерел

Уряд планує розвивати «данську модель», за якою партнери купують зброю в українського ОПК для потреб української армії

Українські підприємства планують виготовити близько трьох тисяч крилатих ракет і ракет-дронів, а також щонайменше 30 тис. далекобійних дронів. Про це заявив Прем'єр-міністр Денис Шмигаль під час засідання уряду 3 січня.

«У межах проєкту «Зброя перемоги» запустимо довготривалі контракти з виробниками на три-п'ять років. Особливу увагу будемо приділяти компоненту далекобійності та ракетній програмі. Завдання від Президента України – виробити щонайменше 30 000 далекобійних дронів. Українські підприємства також планують виготовити близько 3 тис. крилатих ракет і ракет-дронів», – сказав Шмигаль.

Він зауважив, що плани вітчизняних підприємств ОПК передбачають нарощування наявних виробничих спроможностей до $30 млрд.

Водночас уряд планує розвивати «данську модель», за якою партнери купують зброю в українського ОПК для потреб української армії. На 2025 рік очікується залучення понад $1 млрд.. 

Шмигаль додав, що в галузі безпеки особливу увагу уряд приділить розвитку системи укриттів за фінською моделлю. Він пояснив, що це – державно-приватне партнерство, яке передбачає велику мережу надійних укриттів. За його словами, у мирний час ці укриття матимуть різне цільове призначення.

Учора, 2 січня, міністр оборони Рустем Умєров на Міжнародному форумі оборонних індустрій (DFNC2) повідомив, що Україна наступного року планує наростити виробництво зброї, зокрема дронів і балістичних ракет. Він зазначив, що Міноборони активно працює над залученням іноземних партнерів до створення спільних підприємств для розвитку оборонної індустрії. Важливими елементами є укладення багаторічних контрактів на виробництво, постачання та технічне обслуговування озброєння. Це дозволить задовольняти потреби українських військових у довгостроковій перспективі.

Нагадаємо, президент Володимир Зеленський провів зустріч із керівниками й топменеджерами оборонних компаній країн-партнерів у межах другого Міжнародного форуму оборонних індустрій. Основна тема розмови – розширення співпраці для посилення виробничих можливостей оборонного сектору України. За словами Зеленського, після першого форуму оборонних індустрій уже є важливі результати. Зокрема, щодо технічного обслуговування легких гармат, локалізації виробництва штурмових гвинтівок і створення потужностей для виробництва боєприпасів до стрілецької зброї.

До слова, президент Зеленський заявив, що українці змогли побудувати фактично нову оборонну промисловість. Лише за перше півріччя цього року в Україні виробили у 25 разів більше боєприпасів для артилерії та мінометів, ніж за весь 2022 рік. Також, за словами президента, нова балістична ракета в Україні успішно пройшла випробування.

 

Теги: міністр зброя укриття Україна модель Денис Шмигаль

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