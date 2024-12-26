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Яку категорію українців повернути з-за кордону найважче: Інститут демографії здивував відповіддю

Наталія Порощук
glavcom.ua
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Яку категорію українців повернути з-за кордону найважче: Інститут демографії здивував відповіддю
Частина українців, котрі виїхали через війну, не завжди задоволені своїм соціальним статусом за кордоном
фото: glavcom.ua

Олексій Позняк вважає, що наразі недоцільно стимулювати повернення українців, які виїхали за кордон

З початком повномасштабного вторгнення Росії в Україну близько 6,5 млн українців виїхали за кордон. Їх повертати додому легше, аніж трудових мігрантів. Про це заявив науковий співробітник Інституту демографії та соціальних досліджень імені М.В. Птухи, кандидат економічних наук Олексій Позняк в інтерв’ю для РБК-Україна.

Позняк пояснює це тим, що серед трудових мігрантів досить небагато тих, хто займався висококваліфікованими роботами в Україні, тож вони загалом задоволені рівнем тих робіт, які мають за кордоном. Тобто їх влаштовує не тільки заробітна плата, але й сама робота.

Частина мігрантів, котрі виїхали через початок російської агресії, теж задоволена рівнем заробітних плат за кордоном. Але не завжди влаштовує їх соціальний статус.

«Це стосується тих, хто в Україні працював на престижних роботах, а за кордоном мало хто може влаштуватися на аналогічні. Бо більшості там пропонують роботи достатньо прості», – додає Позняк.

Співробітник Інституту демографії вважає, що наразі недоцільно стимулювати повернення українців, які виїхали за кордон. Він наголошує, що люди перебувають у безпеці, а держава має бути зацікавлена у збереженні їх життя та здоров'я. За його словами, після завершення війни можна буде впроваджувати конкретні заходи, спрямовані на повернення біженців. Однак усе має відбуватися виважено й без примусу

Також Олексій Позняк наголосив на важливості підтримки зв’язків з українцями, які перебувають за кордоном: «На даному етапі треба просто підтримувати з ними зв'язки, показувати їм і демонструвати, що держава зацікавлена в них, що про них не забули. Показувати, що держава хоче з ними співпрацювати»

«Те, що частина з них не повернеться – це вже зрозуміло. Але треба створювати такі умови, за яких принаймні частина українських вимушених мігрантів хотіли б повернутися», – підсумував Позняк.

Нагадаємо що, директорка Інституту демографії та соціальних досліджень Національної академії наук України Елла Лібанова в інтервʼю BBC зазначила, що держава у роботі з біженцями має робити ставку на те, що саме в Україні вони матимуть належний соціальний статус.

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Теги: війна мігранти демографічна криза українці Україна трудові мігранти біженці

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