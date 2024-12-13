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Зеленський і Стубб обговорили ранкову масовану атаку РФ на енергетику

Ірина Міллер
glavcom.ua
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Зеленський і Стубб обговорили ранкову масовану атаку РФ на енергетику
За словами Зеленського, Фінляндія рішуче підтримує суверенне право України обирати власне майбутнє без зовнішнього втручання
фото: Офіс президента України

Президент України висловив вдячність за готовність Фінляндії зміцнити спроможності української ППО

Президент України Володимир Зеленський обговорив із президентом Фінляндії Александром Стуббом наслідки ранкової масованої атаки Росії на енергетичну інфраструктуру України. Про це глава української держави повідомив у Телеграмі.

«Ми обговорили наслідки ранкової масованої атаки Росії на енергетичну інфраструктуру України, яка вкотре продемонструвала нагальну необхідність посилити протиповітряну обороноздатність України. Висловив вдячність президенту Стуббу та фінському народу за їхню принципову й непохитну підтримку незалежності України та нашого народу», – зазначив Зеленський.

Також Президент України висловив вдячність за готовність Фінляндії зміцнити спроможності української ППО.

«Для нас важливо, що Фінляндія рішуче підтримує суверенне право України обирати власне майбутнє без зовнішнього втручання, зокрема наш вибір щодо вступу в ЄС і НАТО. Крім того, ми погодилися з необхідністю надання Україні реальних та ефективних безпекових гарантій задля досягнення стабільності та довготривалого миру», – зауважив він.  

Нагадаєсо, починаючи з 12 грудня ворог здійснив комбінований повітряний напад по Україні ракетами різних типів та ударними безпілотниками. За цей період виявлено 287 засобів повітряного нападу противника – 94 ракети та 193 БпЛА. 

Повітряний напад відбивали зенітні ракетні війська, авіація, підрозділи РЕБ, мобільні вогневі групи Повітряних Сил та Сил оборони України. В тому числі ефективно відпрацювали F-16-ті. Крім того, 105 ворожих безпілотників через активну протидію Сил оборони не досягли своїх цілей (локаційно втрачені), п’ять – повернулись в Росію, ще один – в Білорусь.

Таким чином РФ оновила рекорд за 26 листопада, коли випустила 188 дронів.

Теги: Фінляндія Україна Володимир Зеленський президент ракетна атака

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