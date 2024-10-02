Виробництво зброї в Україні. Умєров озвучив плани на 2025 рік

Міноборони працює над залученням іноземних партнерів до створення спільних підприємств і розвитку оборонної індустрії

Україна наступного року планує наростити виробництво зброї, зокрема дронів і балістичних ракет. Про це повідомив міністр оборони Рустем Умєров на Міжнародному форумі оборонних індустрій (DFNC2).

«Ми вже інвестували 4 млрд доларів у розвиток української промисловості, а наступного року плануємо збільшити фінансування. Наш пріоритет – розробка вітчизняних дронів та далекобійної зброї, включно з балістичними ракетами», – розповів очільник Міноборони.

Він зазначив, що Міноборони активно працює над залученням іноземних партнерів до створення спільних підприємств для розвитку оборонної індустрії. Важливими елементами є укладення багаторічних контрактів на виробництво, постачання та технічне обслуговування озброєння. Це дозволить задовольняти потреби українських військових у довгостроковій перспективі.

Участь у цьогорічному форумі взяли понад 280 компаній. За словами Умєрова, були укладені нові угоди, які посилять оборонні можливості України.

Нагадаємо, президент Володимир Зеленський провів зустріч із керівниками й топменеджерами оборонних компаній країн-партнерів у межах другого Міжнародного форуму оборонних індустрій. Основна тема розмови – розширення співпраці для посилення виробничих можливостей оборонного сектору України. За словами Зеленського, після першого форуму оборонних індустрій уже є важливі результати. Зокрема, щодо технічного обслуговування легких гармат, локалізації виробництва штурмових гвинтівок і створення потужностей для виробництва боєприпасів до стрілецької зброї.

Нагадаємо, на закупівлю озброєння та військової техніки наступного року уряд заклав у проєкті державного бюджету на 65% більше коштів. Це зростання майже на 300 млрд грн, або на $7 млрд. Наразі Україна виробляє таку кількість різної зброї, яка у 2022 році здавалася б неможливою. У 2023 році виробництво зброї зросло втричі. А за перші вісім місяців цього року виробництво нарощено ще удвічі.

Раніше президент України Володимир Зеленський заявив, що наразі Україна виготовляє таку зброю, якої раніше не мала. Наприклад, це артилерійські снаряди 155-го калібру та далекобійні дрони.

До слова, президент Зеленський заявив, що українці змогли побудувати фактично нову оборонну промисловість. Лише за перше півріччя цього року в Україні виробили у 25 разів більше боєприпасів для артилерії та мінометів, ніж за весь 2022 рік. Також, за словами президента, нова балістична ракета в Україні успішно пройшла випробування.