Головна Країна Події в Україні
search button user button menu button

Виробництво зброї в Україні. Умєров озвучив плани на 2025 рік

Єлизавета Жабська
glavcom.ua
google social img telegram social img facebook social img
Виробництво зброї в Україні. Умєров озвучив плани на 2025 рік
Рустем Умєров підсумував результат Міжнародного форуму оборонних індустрій у Києві
фото: Міноборони України

Міноборони працює над залученням іноземних партнерів до створення спільних підприємств і розвитку оборонної індустрії

Україна наступного року планує наростити виробництво зброї, зокрема дронів і балістичних ракет. Про це повідомив міністр оборони Рустем Умєров на Міжнародному форумі оборонних індустрій (DFNC2).

«Ми вже інвестували 4 млрд доларів у розвиток української промисловості, а наступного року плануємо збільшити фінансування. Наш пріоритет – розробка вітчизняних дронів та далекобійної зброї, включно з балістичними ракетами», – розповів очільник Міноборони.

Він зазначив, що Міноборони активно працює над залученням іноземних партнерів до створення спільних підприємств для розвитку оборонної індустрії. Важливими елементами є укладення багаторічних контрактів на виробництво, постачання та технічне обслуговування озброєння. Це дозволить задовольняти потреби українських військових у довгостроковій перспективі.

Участь у цьогорічному форумі взяли понад 280 компаній. За словами Умєрова, були укладені нові угоди, які посилять оборонні можливості України.

Нагадаємо, президент Володимир Зеленський провів зустріч із керівниками й топменеджерами оборонних компаній країн-партнерів у межах другого Міжнародного форуму оборонних індустрій. Основна тема розмови – розширення співпраці для посилення виробничих можливостей оборонного сектору України. За словами Зеленського, після першого форуму оборонних індустрій уже є важливі результати. Зокрема, щодо технічного обслуговування легких гармат, локалізації виробництва штурмових гвинтівок і створення потужностей для виробництва боєприпасів до стрілецької зброї.

Нагадаємо, на закупівлю озброєння та військової техніки наступного року уряд заклав у проєкті державного бюджету на 65% більше коштів. Це зростання майже на 300 млрд грн, або на $7 млрд. Наразі Україна виробляє таку кількість різної зброї, яка у 2022 році здавалася б неможливою. У 2023 році виробництво зброї зросло втричі. А за перші вісім місяців цього року виробництво нарощено ще удвічі. 

Раніше президент України Володимир Зеленський заявив, що наразі Україна виготовляє таку зброю, якої раніше не мала. Наприклад, це артилерійські снаряди 155-го калібру та далекобійні дрони.

До слова, президент Зеленський заявив, що українці змогли побудувати фактично нову оборонну промисловість. Лише за перше півріччя цього року в Україні виробили у 25 разів більше боєприпасів для артилерії та мінометів, ніж за весь 2022 рік. Також, за словами президента, нова балістична ракета в Україні успішно пройшла випробування.

Читайте також:

Теги: зброя Міноборони озброєння Рустем Умєров дрон

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Америка та Європа шукають нові рішення для ППО України
Новий етап у ППО: США та Європа шукають заміну для України 
9 вересня, 09:42
Іранське агентство IRNA зазначає, що Тегеран вважає допомогу сторонам, які ведуть війну, «нелюдською». Але сам ракети Росії постачає
«Фатх». Що відомо про іранські ракети і чи полетять вони на Україну? Технології війни
19 вересня, 10:00
Між Путіним та Лукашенком уже відбуваються тактичні конфлікти
Між Путіним та Лукашенком назріває конфлікт: білоруський опозиціонер назвав причину
8 вересня, 18:58
Буданов подарував Тімоті Снайдеру зменшену модель вже легендарного дрону Magura V5, який нейтралізував Чорноморський флот РФ
Буданов подарував Тімоті Снайдеру особливий подарунок
13 вересня, 12:46
Супутниковий знімок знищеного винищувача МіГ31 після атаки на авіабазу Бельбек. Крим, 16 травня 2024 року
Аналітик із США вказав на «ахіллесову п'яту» Росії у війні з Україною
14 вересня, 19:43
Британії потрібне схвалення США, аби дозволити ЗСУ бити вглиб Росії – The Times
Британії потрібне схвалення США, аби дозволити ЗСУ бити вглиб Росії – The Times
16 вересня, 13:00
Військові РФ створили новий склад боєприпасів на Донбасі
Звозили зброю КамАЗами: партизани в Донецькій області знайшли склад росіян із боєприпасами
20 вересня, 13:54
Сікорський заявив, що війна закінчиться лише тоді, коли Путін вирішить, що вторгнення було помилкою
Глава МЗС Польщі після скандальної заяви про Крим закликав надати Україні зброю
23 вересня, 19:08
Нідерланди попрощались з легендарними F-16
Нідерланди попрощались із F-16: урочисте відео останнього польоту
27 вересня, 22:52

Події в Україні

Військове керівництво вивело підрозділи Сил оборони з Вугледару
Військове керівництво вивело підрозділи Сил оборони з Вугледару
Росіяни атакували маршрутку на Херсонщині: загинула жінка
Росіяни атакували маршрутку на Херсонщині: загинула жінка
Російські сили готуються до штурмів на Запорізькому напрямку
Російські сили готуються до штурмів на Запорізькому напрямку
До Умані прибули понад 30 тисяч хасидів
До Умані прибули понад 30 тисяч хасидів
Виробництво зброї в Україні. Умєров озвучив плани на 2025 рік
Виробництво зброї в Україні. Умєров озвучив плани на 2025 рік
Ранок в окупованому Бердянську почався з гучного вибуху (фото)
Ранок в окупованому Бердянську почався з гучного вибуху (фото)

Найпопулярніше

За день За три дні За тиждень
67K
Онлайн-карта бойових дій в Україні на 2 жовтня: ситуація на фронті
27K
Карта повітряних тривог України онлайн 2 жовтня 2024
13K
Прогноз магнітних бур на 1-3 жовтня: якою буде сонячна активність
12K
Росія окупувала Вугледар – DeepState
11K
Навіщо Путін вирішив роздавати землі Криму
11K
Розстріл військовополонених на Донеччині: Лубінець звернувся до ООН та Червоного Хреста

Новини

Ізраїль ударив по об’єктах «Хезболли» та обстріл Харківщини: головне за ніч
Сьогодні, 07:50
Сонячно та до 21°C тепла: прогноз погоди на 2 жовтня
Сьогодні, 05:00
2 жовтня: яке сьогодні свято, традиції та заборони
Сьогодні, 00:05
«Укрзалізниця» відновила рух поїздів до Миколаєва та Херсона
Вчора, 22:38
Лагідний діалог. Як суддя випитував у Коломойського, яка застава його влаштує
Вчора, 14:50
Наземна операція Ізраїлю в Лівані, триколори РФ у Вугледарі та День захисників України: головне за ніч
Вчора, 07:00

Прес-релізи

Фонд Арсенія Яценюка «Відкрий Україну» відкриває набір на участь у 10-му Київському Безпековому Форумі для Молоді
Фонд Арсенія Яценюка «Відкрий Україну» відкриває набір на участь у 10-му Київському Безпековому Форумі для Молоді
14 вересня, 12:39
Дата публікації новини:
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2024, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: depositphotos.ua