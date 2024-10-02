Зеленський зустрівся з керівниками світових оборонних компаній

Для зростання темпів вітчизняного оборонного виробництва Україні потрібен іноземний досвід, доступ до ланцюгів постачання й технологій

Президент України Володимир Зеленський провів зустріч із керівниками й топменеджерами оборонних компаній країн-партнерів у межах другого Міжнародного форуму оборонних індустрій. Основна тема розмови – розширення співпраці для посилення виробничих можливостей оборонного сектору України. Про це йдеться на сайті Офісу президента.

На заході були присутні представники BAE Systems, KNDS, MBDA, D&M Holding Company, Amentum Services, Inc., AeroVironment, Inc., Kongsberg Defence & Aerospace, Romarm, CZ Colt Group, Quantum Systems, Hellenic Defence Systems, DI Danish Defence & Security Industries Association.

Президент наголосив, що темпи вітчизняного оборонного виробництва значно збільшилися з початку повномасштабного російського вторгнення. Водночас для подальшого зростання потрібен іноземний досвід, доступ до ланцюгів постачання й технологій.

За словами Зеленського, після першого форуму оборонних індустрій уже є важливі результати. Зокрема, щодо технічного обслуговування легких гармат, локалізації виробництва штурмових гвинтівок і створення потужностей для виробництва боєприпасів до стрілецької зброї.

Президент Зеленський зустрівся з керівниками й топменеджерами провідних оборонних компаній світу у межах другого Міжнародного форуму оборонних індустрій

Цей масштабний захід об’єднав понад 30 країн, майже 300 компаній і сотні учасників. pic.twitter.com/P5wotVgBHn — ГЛАВКОМ (@GLAVCOM_UA) — ГЛАВКОМ (@GLAVCOM_UA) October 2, 2024

Нагадаємо, на закупівлю озброєння та військової техніки наступного року уряд заклав у проєкті державного бюджету на 65% більше коштів. Це зростання майже на 300 млрд грн, або на $7 млрд. Наразі Україна виробляє таку кількість різної зброї, яка у 2022 році здавалася б неможливою. У 2023 році виробництво зброї зросло втричі. А за перші вісім місяців цього року виробництво нарощено ще удвічі.

Раніше президент України Володимир Зеленський заявив, що наразі Україна виготовляє таку зброю, якої раніше не мала. Наприклад, це артилерійські снаряди 155-го калібру та далекобійні дрони.

До слова, президент Зеленський заявив, що українці змогли побудувати фактично нову оборонну промисловість. Лише за перше півріччя цього року в Україні виробили у 25 разів більше боєприпасів для артилерії та мінометів, ніж за весь 2022 рік. Також, за словами президента, нова балістична ракета в Україні успішно пройшла випробування.