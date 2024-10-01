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Зеленський повідомив, що нова вітчизняна ракета пройшла успішне випробування

Наталія Порощук
glavcom.ua
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Зеленський повідомив, що нова вітчизняна ракета пройшла успішне випробування
Президент повідомив, що лише за перше півріччя цього року в Україні виробили у 25 разів більше боєприпасів, ніж за весь 2022 рік
фото: Офіс президента

Зеленський: Українці можуть створювати 4 млн дронів, і вже понад 1,5 млн законтрактовано

Президент України Володимир Зеленський заявив, що українці змогли побудувати фактично нову оборонну промисловість. Про це повідомляє Офіс президента.

«Завдяки оборонним індустріям Україні належить стати одним із ключових глобальних донорів безпеки й дуже сильним гравцем на глобальному ринку зброї та оборонних технологій. Кожен, хто буде з нами, хто буде з Україною, я впевнений, виграє», – сказав президент.

Зеленський повідомив, що лише за перше півріччя цього року в Україні виробили у 25 разів більше боєприпасів для артилерії та мінометів, ніж за весь 2022 рік. Також, за словами президента, нова балістична ракета в Україні успішно пройшла випробування.

«Крім того, українці можуть створювати 4 млн дронів, і вже понад 1,5 млн законтрактовано. Українські захисники застосовують далекобійну ракету-дрон «Паляниця», а нова балістична ракета успішно пройшла льотні випробування. Україна також має «Нептуни», щонайменше 15 «Богдан» щомісяця та нову ремонтну базу для техніки», – наголосив очільник України.

Нагадаємо, що Володимир Зеленський заявив, що наразі Україна виготовляє таку зброю, якої раніше не мала. Наприклад, це артилерійські снаряди 155-го калібру та далекобійні дрони

До слова, 1 жовтня президент України Володимир Зеленський заслухав доповіді міністра оборони Рустема Умєрова, головкома ЗСУ Олександра Сирського та начальника Генштабу Анатолія Баргилевича щодо ситуації на фронті. 

Також 1 жовтня президент України Володимир Зеленський заслухав доповідь голови Головного управління розвідки України Кирила Буданова

Теги: зброя війна військові Володимир Зеленський безпілотник ракета озброєння

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