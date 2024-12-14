Зеленський пояснив, чому Україна повинна допомогти Сирії

«Що більш спокійною буде ситуація в таких регіонах, то активніше світ зможе допомагати нам встановити мир», – зауважив президент

Україна готова допомогти Сирії з недопущенням продовольчої кризи. Зокрема, завдяки гуманітарній програмі «Зерно з України» – Grain from Ukraine. Про це у вечірньому відеозверненні 14 грудня розповів президент Володимир Зеленський.

«Я дав доручення уряду налагодити постачання продовольства у співпраці з міжнародними організаціями й тими партнерами, які можуть посприяти. І ми закликаємо всіх у світі зараз підключитись до стабілізаційних зусиль заради того, щоб війна, понад десятиліття тому розпалена в Сирії – розпалена за участі Ірану, Росії, – щоб ця війна нарешті припинилась», – сказав Зеленський.

Президент також пояснив, чому Україна прагне допомогти Сирії.

«Для України це важливо: що більш спокійною буде ситуація в таких регіонах, то активніше світ зможе допомагати нам встановити мир», – зауважив президент.

Нагадаємо, у Сирії повстанці захопили Дамаск і оголосили про повалення режиму Башара Асада, який перебував при владі майже чверть століття.

Як повідомлялося, російський диктатор Володимир Путін відмовився направити сирійських найманців з тимчасово окупованих територій України на допомогу регулярній армії Башара Асада. Це призвело до втрати диктатором контролю над Сирією.

Згодом стало відомо, що українська розвідка чотири-п'ять тижнів тому відправила близько 20 досвідчених операторів безпілотників і близько 150 Fpv-дронів повстанцям у Сирії.

До слова, США задумалися про виключення угруповання «Хаят Тахрір аш-Шам» («ХТШ») зі списку терористичних організацій. Бійці «ХТШ» очолили повалення режиму Башара Асада в Сирії Сирійська опозиція ввійшла в столицю Дамаск і скинула режим Асада.