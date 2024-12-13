РФ веде переговори з новою владою Сирії, щоб зберегти там свої військові бази – Bloomberg

Міноборони РФ вважає, що має неофіційну домовленість з бойовим угрупованням «Хаят Тахрір аш-Шам», яке очолило наступ на режим Асада

Військово-морська база в Тартусі – єдиний хаб Росії на Середземному морі

РФ наближається до угоди з новим керівництвом Сирії про збереження баз у військово-морському порту в Тартусі і на авіабазі Хмеймім. Про це пише Bloomberg з посиланням на джерела.

Переговори ведуться, тому росіяни хочуть залишитися у військово-морському порту в Тартусі та на авіабазі в Хмеймімі. Повідомляється, що міноборони РФ вважає, що має неофіційну домовленість з бойовим угрупованням «Хаят Тахрір аш-Шам», яке очолило наступ на режим Асада.

Військово-морська база в Тартусі – єдиний хаб Росії на Середземному морі. А авіабаза використовується для операцій в Африці, де Росія здійснює політичний і економічний вплив.

Російська військово-морська база в Тартусі фото: Maxar Technologies

Падіння режиму експрезидента Сирії Башара Асада фактично нівелювало 49-річну оренду баз, які Росія отримала в 2017 році – через два роки після того, як Путін посилив своїми військовими сили Асада.

Нагадаємо, Кремль обережно реагує на падіння режиму Башара Асада в Сирії і ймовірно спробує налагодити співпрацю з сирійською опозицією, щоб спробувати залишити у країні свій військовий контингент. Про це йдеться у звіті Інституту вивчення війни (ISW).

Раніше повідомлялося, що потенційна втрата російських баз у Сирії матиме серйозні наслідки для здатності Росії спрямувати свою владу в Середземне море, діяти в Африці й загрожувати південному флангу НАТО.

Аналітики ISW також заявляли, що швидкий крах режиму Асада в Сирії є стратегічною політичною поразкою для Москви. Це вкинуло Кремль у кризу, оскільки він прагне зберегти свою стратегічну військову базу в Сирії.

Нагадаємо, сирійські повстанці заявили, що захопили столицю країни Дамаск і оголосили про падіння уряду диктатора Башара Асада.

Літак президента Сирії Башара Асада після цього покинув Дамаск.

Після цього прем’єр-міністр Сирії Мохаммед аль-Джалалі заявив про готовність до процесу передачі влади опозиції та готовність співпрацювати з будь-яким керівництвом, обраним народом.