Оцінка загрози показує, що Росія хотіла б створити для себе буферну зону

РФ відпрацьовує сценарії масштабного нападу із залученням десятків тисяч військових

Росія розпочала навчання, які імітують можливий напад на Фінляндію та країни Балтії. Про це пише Iltalehti Journal.

Згідно з оборонними звітами, Росія відпрацьовує сценарії масштабного нападу із залученням десятків тисяч військових. Джерела в НАТО повідомили, що загалом вважається можливим напад російських військових на Фінляндію, Норвегію чи країни Балтії.

Оцінка загрози показує, що Росія хотіла б створити для себе буферну зону.

«Мислення Росії щодо безпеки відображає прагнення до стратегічної глибини і бажання створити цілісну буферну зону в Європі від Арктики до Балтійського моря і від Чорного моря до Середземного. Згідно з оцінкою загроз НАТО, російські ракетні атаки також будуть спрямовані на Гельсінкі. Основний напрямок російського наступу буде в країнах Балтії», – пише видання.

«На півночі 14-й армійський корпус атакуватиме норвезьке узбережжя з напрямку Мурманська з моря, суші і повітря. У фінську Лапландію росіяни висадять десант. У Фінляндію також вторгнуться російські ракетні війська, розгорнуті на Кольському півострові», – заявили джерела видання.

Нагадаємо, передові лідери Північноатлантичного альянсу хвилюються, що не зможуть захистити Європу від Росії без США. У зв'язку з цим наразі для них життєво важлива перемога України над Росією.

Зауважимо, що Латвія, Естонія та Фінляндія є єдиними членами НАТО, які межують з Росією. Спільний кордон тягнеться від північного краю Фінляндії до південно-східного куточка Латвії, яка також межує з Білоруссю, яку Москва використовувала як плацдарм при вторгненні в Україну.

Фінляндія, Естонія та Латвія також є одними з найбільших витрат НАТО на оборону відносно їх валового внутрішнього продукту (ВВП).

До слова, російський міністр оборони Андрій Білоусов заявив, що РФ має бути готовою до будь-якого розвитку ситуації, включаючи можливу війну з НАТО найближчим десятиліттям.

Окрім того, члени НАТО збираються збільшити свої загальні витрати на оборону до 3% від ВВП кожної країни. Прем'єр-міністр Естонії Крістен Міхал прийняв прем'єр-міністра Великої Британії Кіра Стармера та вісім інших європейських лідерів на саміті з безпеки в Талліні. Він заявив їм, що «якщо союзники хочуть миру, їм потрібно готуватися до оборонної війни проти Росії, яка може початися в найближчі п'ять-десять років».

Якщо розпочнеться третя світова війна, то Росія, імовірно, спробує атакувати східний фланг НАТО, де розташовані країни Балтії (Литва, Латвія, Естонія) та Фінляндія. Про це йдеться у дослідженні журналу Newsweek.