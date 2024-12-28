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Росія відпрацьовує напад на Фінляндію та інші країни на східному фланзі НАТО

Ірина Бура
glavcom.ua
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Росія відпрацьовує напад на Фінляндію та інші країни на східному фланзі НАТО
Оцінка загрози показує, що Росія хотіла б створити для себе буферну зону
фото з відкритих джерел

РФ відпрацьовує сценарії масштабного нападу із залученням десятків тисяч військових

Росія розпочала навчання, які імітують можливий напад на Фінляндію та країни Балтії. Про це пише Iltalehti Journal.

Згідно з оборонними звітами, Росія відпрацьовує сценарії масштабного нападу із залученням десятків тисяч військових. Джерела в НАТО повідомили, що загалом вважається можливим напад російських військових на Фінляндію, Норвегію чи країни Балтії. 

Оцінка загрози показує, що Росія хотіла б створити для себе буферну зону.

«Мислення Росії щодо безпеки відображає прагнення до стратегічної глибини і бажання створити цілісну буферну зону в Європі від Арктики до Балтійського моря і від Чорного моря до Середземного. Згідно з оцінкою загроз НАТО, російські ракетні атаки також будуть спрямовані на Гельсінкі. Основний напрямок російського наступу буде в країнах Балтії», – пише видання. 

«На півночі 14-й армійський корпус атакуватиме норвезьке узбережжя з напрямку Мурманська з моря, суші і повітря. У фінську Лапландію росіяни висадять десант. У Фінляндію також вторгнуться російські ракетні війська, розгорнуті на Кольському півострові», – заявили джерела видання.

Нагадаємо, передові лідери Північноатлантичного альянсу хвилюються, що не зможуть захистити Європу від Росії без США. У зв'язку з цим наразі для них життєво важлива перемога України над Росією.

Зауважимо, що Латвія, Естонія та Фінляндія є єдиними членами НАТО, які межують з Росією. Спільний кордон тягнеться від північного краю Фінляндії до південно-східного куточка Латвії, яка також межує з Білоруссю, яку Москва використовувала як плацдарм при вторгненні в Україну.

Фінляндія, Естонія та Латвія також є одними з найбільших витрат НАТО на оборону відносно їх валового внутрішнього продукту (ВВП).

До слова, російський міністр оборони Андрій Білоусов заявив, що РФ має бути готовою до будь-якого розвитку ситуації, включаючи можливу війну з НАТО найближчим десятиліттям. 

Окрім того, члени НАТО збираються збільшити свої загальні витрати на оборону до 3% від ВВП кожної країни. Прем'єр-міністр Естонії Крістен Міхал прийняв прем'єр-міністра Великої Британії Кіра Стармера та вісім інших європейських лідерів на саміті з безпеки в Талліні. Він заявив їм, що «якщо союзники хочуть миру, їм потрібно готуватися до оборонної війни проти Росії, яка може початися в найближчі п'ять-десять років».

Якщо розпочнеться третя світова війна, то Росія, імовірно, спробує атакувати східний фланг НАТО, де розташовані країни Балтії (Литва, Латвія, Естонія) та Фінляндія. Про це йдеться у дослідженні журналу Newsweek.

Теги: Балтія Фінляндія Латвія Естонія війна міністр росія НАТО Андрій Білоус напад Литва Норвегія Андрій Білоусов росіяни десант перемога кордон повітря навчання Москва

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