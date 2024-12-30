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Графіки відключення світла на 30 грудня скасовано для побутових споживачів

Ірина Міллер
glavcom.ua
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Графіки відключення світла на 30 грудня скасовано для побутових споживачів
Необхідність ощадливого споживання електроенергії наразі зберігається
фото з відкритих джерел

В години пікового споживання можливе застосування графіків погодинних відключень побутових споживачів

В Україні сьогодні, 30 грудня, графіки відключення світла для побутових споживачів скасовано. Про це повідомляє «Укренерго».

Повідомляється, що з 8:00 до 19:00 сьогодні вимушено застосовуються графіки обмеження потужності для промисловості. А в години пікового споживання – можливе застосування графіків погодинних відключень побутових споживачів.

«Українська енергосистема продовжує відновлюватись після тринадцяти масованих атак росіян від початку цього року. Необхідність ощадливого споживання електроенергії наразі зберігається», – йдеться у повідомленні.

Нагадаємо, з 16 грудня в Україні діють нові графіки відключень, які рекомендувало Міністерство енергетики. Нововведення допоможуть прогнозувати відключення більш чітко, а також менше знеструмлювати споживачів.

Зазначається, що найменшим часовим інтервалом, з яким працюватимуть оператори системи розподілу, стає проміжок 30 хв. А впродовж щонайменше 3 години 30 хвилин білих зон користувачі будуть зі світлом.

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Теги: відключення світла Україна Київ

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