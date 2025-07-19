Шмигаль заявив про масштабування антишахедних рішень в Україні

Також урядовці працюють над дерегуляцією у сфері передачі та списання дронів

Шмигаль та Федоров обговорили масштабування оборонних технологій та антишахедні рішення

Міністр оборони України Денис Шмигаль провів зустріч із Першим віцепрем’єр-міністром – міністром цифрової трансформації Михайлом Федоровим. Головною темою обговорення став розвиток оборонних технологій та інновацій, спрямованих на посилення обороноздатності країни. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на Міноборони.

Як повідомив Денис Шмигаль, у центрі уваги була ідея масштабування технологій, які вже довели свою ефективність на полі бою. Особливо це стосується дронів-перехоплювачів. «Ця технологія зробила неймовірний прорив, і кількість успішних збиттів «шахедів» щомісяця стрімко зростає. Важливо знаходити та швидко масштабувати антишахедні рішення. Це завдання, яке поставив президент», – наголосив міністр оборони.

Також обговорювалося виробництво зброї та запуск нових рішень, здатних змінити ситуацію на фронті. Урядовці працюють над дерегуляцією у сфері передачі та списання дронів, аби військові отримували необхідне без зайвої бюрократії.

Нагадаємо, новий глава Міноборони Денис Шмигаль провів зустріч з Головнокомандувачем Збройних Сил України генералом Олександром Сирським та начальником Генерального штабу генерал-майором Андрієм Гнатовим. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на Дениса Шмигаля.

Як підкреслив Денис Шмигаль, під час зустрічі розмова йшла про ситуацію на фронті, збільшення оборонної самостійності України та потреби військових.

Денис Шмигаль наголосив, що уряд готує нові поставки озброєння для українських захисників, зокрема за активної підтримки міжнародних партнерів.