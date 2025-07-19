Головна Країна Політика
search button user button menu button

Шмигаль заявив про масштабування антишахедних рішень в Україні

Максим Бурич
glavcom.ua
Максим Бурич
google social img telegram social img facebook social img
Шмигаль заявив про масштабування антишахедних рішень в Україні
Також урядовці працюють над дерегуляцією у сфері передачі та списання дронів
фото: Міноборони

Шмигаль та Федоров обговорили масштабування оборонних технологій та антишахедні рішення

Міністр оборони України Денис Шмигаль провів зустріч із Першим віцепрем’єр-міністром – міністром цифрової трансформації Михайлом Федоровим. Головною темою обговорення став розвиток оборонних технологій та інновацій, спрямованих на посилення обороноздатності країни. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на Міноборони.

Як повідомив Денис Шмигаль, у центрі уваги була ідея масштабування технологій, які вже довели свою ефективність на полі бою. Особливо це стосується дронів-перехоплювачів. «Ця технологія зробила неймовірний прорив, і кількість успішних збиттів «шахедів» щомісяця стрімко зростає. Важливо знаходити та швидко масштабувати антишахедні рішення. Це завдання, яке поставив президент», – наголосив міністр оборони.

Також обговорювалося виробництво зброї та запуск нових рішень, здатних змінити ситуацію на фронті. Урядовці працюють над дерегуляцією у сфері передачі та списання дронів, аби військові отримували необхідне без зайвої бюрократії.

Нагадаємо, новий глава Міноборони Денис Шмигаль провів зустріч з Головнокомандувачем Збройних Сил України генералом Олександром Сирським та начальником Генерального штабу генерал-майором Андрієм Гнатовим. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на Дениса Шмигаля.

Як підкреслив Денис Шмигаль, під час зустрічі розмова йшла про ситуацію на фронті, збільшення оборонної самостійності України та потреби військових.

Денис Шмигаль наголосив, що уряд готує нові поставки озброєння для українських захисників, зокрема за активної підтримки міжнародних партнерів.

Читайте також:

Теги: Денис Шмигаль дрон Михайло Федоров Міноборони

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Сьогодні Верховна Рада підтримала відставку Кабміну
Оголошено склад нового уряду
16 липня, 20:32
Шмигаль подав у відставку
Шмигаль подав у відставку
15 липня, 15:40
Російські удари завдали шкоди цивільній інфраструктурі
Понівечені школа та багатоповерхівки: з’явилися фото наслідків атаки на Самар
13 липня, 15:30
ТЦК і СП – установа, яка об'єктивно не може розраховувати на репутаційний захист, довіру та підтримку з боку понівеченого війною суспільства
Що стоїть за ударами Росії по ТЦК
7 липня, 11:03
Дим в районі оптико-механічного заводу в Азові
Дрони атакували важливий для окупантів завод у Ростовській області (відео)
4 липня, 06:27
На світлинах видно вибиті внаслідок атаки вікна на заводі
Липецька область: стало відомо, який завод атакували дрони
3 липня, 06:44
На цей час виконано понад 50% обсягів робіт будівництва фортифікацій, запланованих на цей рік
Міністр оборони пояснив, як змінився підхід до фортифікацій
27 червня, 11:44
Особлива увага в стратегії приділяється зміцненню кордонів та територіальних вод
Велика Британія готується до війни: нова Стратегія нацбезпеки 2025
25 червня, 08:35
Це перший випадок у цій бригаді, коли саме дрон змусив окупанта здатися
FPV-дрон вперше змусив російського окупанта здатися (відео)
20 червня, 02:32

Політика

Шмигаль заявив про масштабування антишахедних рішень в Україні
Шмигаль заявив про масштабування антишахедних рішень в Україні
Зеленський доручив синхронізувати санкції ЄС в українській юрисдикції
Зеленський доручив синхронізувати санкції ЄС в українській юрисдикції
Соратник Фаріон: Російською на фронті не говорять
Соратник Фаріон: Російською на фронті не говорять
Україна планує підписати «угоду про дрони» з США – Свириденко
Україна планує підписати «угоду про дрони» з США – Свириденко
РНБО проведе аудит виконання рішень Ставки Верховного Головнокомандувача
РНБО проведе аудит виконання рішень Ставки Верховного Головнокомандувача
НАЗК почало чистити реєстр корупціонерів
НАЗК почало чистити реєстр корупціонерів

Найпопулярніше

За день За три дні За тиждень
264K
Онлайн-карта бойових дій в Україні на 19 липня: ситуація на фронті
105K
Карта повітряних тривог України онлайн 19 липня 2025
3689
19 липня: яке сьогодні свято, традиції та заборони
2849
П’яні російські прокурори втопилися у річці П’яна
2410
На Вінниччині викрито злочинну групу, яка заволоділа паями померлих людей
2331
Найвитриваліший міністр. Феномен Михайла Федорова

Новини

Словенія легалізувала евтаназію
Вчора, 21:50
18 липня: яке сьогодні свято, традиції та заборони
Вчора, 00:01
17 липня: яке сьогодні свято, традиції та заборони
17 липня, 00:01
День бухгалтера 2025: привітання у прозі, віршах та яскравих листівках
16 липня, 05:51
16 липня: яке сьогодні свято, традиції та заборони
16 липня, 00:01
Україна вперше виступила на змаганнях CISOR MILCOMP
15 липня, 22:07

Прес-релізи

Міжнародна мистецька акція «Знаки ідентичності»
Міжнародна мистецька акція «Знаки ідентичності»
16 липня, 21:39
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2025, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком» призначене для осіб старше 21 року.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: depositphotos.ua , opendatabot.ua