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Шмигаль після зустрічі з військовим керівництвом анонсував нові поставки озброєння

Максим Бурич
glavcom.ua
Максим Бурич
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Шмигаль після зустрічі з військовим керівництвом анонсував нові поставки озброєння
Шмигаль: Важливо, щоб будь-які наступальні спроби ворога розбивалися об міць української армії
фото: Денис Шмигаль

Шмигаль зустрівся з Сирським та Гнатовим: Обговорили ситуацію на фронті та нові поставки зброї

Новий глава Міноборони Денис Шмигаль провів зустріч з Головнокомандувачем Збройних Сил України генералом Олександром Сирським та начальником Генерального штабу генерал-майором Андрієм Гнатовим. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на Дениса Шмигаля.

Як підкреслив Денис Шмигаль, під час зустрічі розмова йшла про ситуацію на фронті, збільшення оборонної самостійності України та потреби військових.

Денис Шмигаль наголосив, що уряд готує нові поставки озброєння для українських захисників, зокрема за активної підтримки міжнародних партнерів.

«Важливо, щоб будь-які наступальні спроби ворога розбивалися об міць української армії», – підкреслив Прем'єр-міністр. Він додав, що спільна робота над виконанням поставлених завдань буде спрямована на посилення обороноздатності України.

Нагадаємо, новий глава Міноборони Денис Шмигаль провів першу нараду із заступниками міністра оборони. Кожен із чиновників отримав конкретні завдання. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на Шмигаля.

За словами міністра, під час наради йшлося про ключові завдання та виклики відомства. Мова про нарощення українського виробництва, якісне забезпечення воїнів, дебюрократизація й цифровізація процесів та посилення взаємодії з міжнародними партнерами.

Як відомо,  16 липня Верховна Рада проголосувала за звільнення премʼєр-міністра Дениса Шмигаля. З відставкою Шмигаля весь уряд автоматично пішов у відставку. Вже 17 липня Верховна Рада призначила Дениса Шмигаля на посаду міністра оборони України.

Після призначення міністром оборони Шмигаль зробив першу заяву. У своєму виступі з трибуни Верховної Ради Шмигаль окреслив три ключові напрями роботи: люди, зброя, система.

До слова, колишній міністр оборони Рустем Умєров обійматиме посаду секретаря Ради національної безпеки і оборони України.

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Теги: Денис Шмигаль війна ЗСУ міністр Міноборони

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