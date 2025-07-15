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Шмигаль подав у відставку

Наталія Порощук
glavcom.ua
Наталія Порощук
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Шмигаль подав у відставку
фото: Денис Шмигаль/Facebook

Шмигаль: Дякую всій команді за невтомну працю задля нашої держави!

Денис Шмигаль подав заяву про відставку з посади прем'єр-міністра України. Про це він повідомив у своєму Telegram-каналі, передає «Главком».

«Дякую нашим захисникам та захисницям, які тримають фронт і бережуть Україну! Дякую президенту України Володимиру Зеленському за довіру! Дякую всій команді за невтомну працю задля нашої держави! Слава Україні!», – написав Шмигаль та додав фото заяви про відставку. 

Шмигаль подав у відставку фото 1
фото: Денис Шмигаль/Facebook

Зауважимо, що Дениса Шмигаля було призначено на посаду прем'єр-міністра 4 березня 2020 року.

Нагадаємо, 15 липня президент України Володимир Зеленський заявив, що досвід прем'єр-міністра Дениса Шмигаля буде корисним на позиції міністра оборони України. Про це він повідомив у своєму вечірньому зверненні, інформує «Главком».

«Колосальний досвід Дениса Шмигаля точно буде корисним на позиції міністра оборони України – саме в цій сфері зараз максимум ресурсів країни, максимум завдань і дуже багато відповідальності. Розраховую на достатню підтримку народними депутатами нової конфігурації уряду України. І важливо, щоб уряд швидко провів аудит усіх домовленостей із нашими партнерами – що працює і що потребує перегляду або активізації», – зазначив президент.

Як повідомлялося, відставка прем’єр-міністра Дениса Шмигаля призведе до відставки всього складу Кабінету міністрів, що заборонено законодавством. Стаття 10 закону «Про правовий режим воєнного стану» забороняє припинення повноважень Кабінету міністрів під час воєнного стану. Без змін до законодавства для звільнення Шмигаля наразі немає юридичних можливостей.

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Теги: відставка уряд прем’єр-міністр Денис Шмигаль

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