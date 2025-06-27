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Міністр оборони пояснив, як змінився підхід до фортифікацій

Ростислав Вонс
glavcom.ua
Ростислав Вонс
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Міністр оборони пояснив, як змінився підхід до фортифікацій
На цей час виконано понад 50% обсягів робіт будівництва фортифікацій, запланованих на цей рік
фото: Об'єднаний пресцентр Сил оборони таврійського напрямку

За словами Умєрова, фортифікації будуються з урахуванням змін у тактиці ворога

Сили оборони України будують просторово менші опорні пункти з протяжністю ходів сполучень 60-70 метрів, з обов’язковим антидроновим накриттям, що викликано змінами в тактиці ворога. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на міністра оборони Рустема Умєрова, якого цитує «Укрінформ».

«Фортифікація – це не лише бетон і траншеї, а й адаптивна інженерна система, яка враховує тактику ворога і завжди працює на одне: захист наших воїнів. Ми щоденно контролюємо процес і посилюємо ті ділянки, де це потрібно найбільше», – каже міністр

Умєров наголосив, що нині підхід до спорудження фортифікацій змінився з урахуванням тактики ворога. Оскільки російські війська почали застосовувати під час штурмів невеликі піхотні формування з підтримкою безпілотних систем, українські оборонці запровадили нову модель фортифікацій – просторово менші опорні пункти з протяжністю ходів сполучень 60-70 метрів з обов’язковим антидроновим накриттям, які, за словами посадовця, важче виявити та які ефективно виконують завдання оборони, стримування і нанесення вогневого ураження, зокрема й щодо FPV-дронів. 

Чиновник наголосив, що раніше фортифікації будувалися за принципом батальйонних районів оборони та ротних опорних пунктів з протяжністю ходів сполучень у 2-5 км відповідно до минулої тактики ворога.  Зараз же фортифікаційні споруди адаптуються до пріоритетів на конкретних напрямках. Зокрема, на Сумському – посилюються оборонні рубежі на найбільш загрозливих відтинках. За його словами, там відбувається додаткове нарощення інженерного обладнання оборонних рубежів згідно з потребами командування.

Міністр поінформував, що станом на середину 2025 року вже виконано понад 50% обсягів робіт будівництва фортифікацій, запланованих на цей рік, зараз укріплення маскуються відповідно до рельєфу місцевості і спеціально зменшуються в розмірах, щоб не демаскувати позиції та зберегти ефективність на полі бою.

Очільник Міноборони додав, що щоденно заслуховує командувачів щодо ситуації на фронті, включаючи стан фортифікаційного обладнання оборонних рубежів. Зокрема, від голови Державної спеціальної служби транспорту генерал-лейтенанта Олександра Яковця отримано підтвердження, що всі заплановані завдання виконуються за графіком.

Нагадаємо, Збройні сили України змінили бачення доцільності тих чи інших фортифікаційних споруд. З моменту початку повномасштабної російської агресії проти України підхід до будівництва фортифікаційних споруд та їхню адаптацію до сучасних реалій війни дронів зазнав значних змін.

До слова, після серії скандалів із відсутністю фортифікацій на різних ділянках фронту, або їх неналежною якістю, відповідальні відомства почали виправляти помилки. Нова лінія оборони, яка будується на Дніпропетровщині, враховує реальний досвід російсько-української війни.

Як повідомлялося, Росії знадобляться десятки років і мільйони втрат, аби вийти на адмінмежі Донецької області – наразі це виглядає як недосяжна мета.

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Теги: Рустем Умєров Міноборони

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