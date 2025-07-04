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Дрони атакували важливий для окупантів завод у Ростовській області (відео)

Іванна Гордійчук
glavcom.ua
Іванна Гордійчук
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Дрони атакували важливий для окупантів завод у Ростовській області (відео)
Дим в районі оптико-механічного заводу в Азові
фото з соцмереж

Жителі Азова нарахували вночі більше 20 БпЛА

У Ростовській області Росії сьогодні лунали вибухи. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на місцеві Telegram-канали.

Невідомі дрони атакували оптико-механічний завод в Азові. Місцеві повідомляють, що загалом нарахували більше 20 БпЛА.

Азовський оптико-механічний завод – підприємство приладо- та машинобудування. Входить до складу копорації «Тактичне ракетне озброєння».

Основна продукція: електронні системи для комплектації високоточного артилерійського, ракетного та протитанкового озброєння; радіолокаційні головки самонаведення для тактичних керованих ракет; бортова тепловізійна та теплолокаційна техніка; оптико-механічні та оптико-електронні вироби; продукція для аерокосмічного комплексу; електропультова апаратура; оптика.

Нагадаємо, сьогодні вночі Росія масовано вдарила ракетами по Києву та Київській області, у столиці виникло багато пожежі, є руйнування та постраждалі.

Станом на 04:00 відомо про такі наслідки ударів по столиці:

  • у Дніпровському районі уламки БпЛА впали у двір житлових будинків і на територію навчального закладу. Загоряння не зафіксовано;
  •  Солом’янському районі уламки впали на нежитлову забудову та територію гаражного кооперативу, що спричинило пожежу. Крім того, зафіксовано займання на території складських приміщень і в адміністративній будівлі;
  • у Святошинському районі уламки ворожого дрона пошкодили складські приміщення, внаслідок чого виникла пожежа. Також уламки впали у двір 16-поверхового житлового будинку – зайнялися автомобілі. У приватному секторі району також сталася пожежа через падіння уламків;
  • у Дарницькому районі зафіксовано падіння уламків у кількох місцях на відкритій території. За попередніми даними, обійшлося без вибухів і загорянь;
  • у Шевченківському районі уламки пошкодили восьмиповерховий житловий будинок, який уже введено в експлуатацію, але ще не заселено. Пожежа виникла на першому поверсі. Крім того, сталося займання у приватному секторі.

Внаслідок атаки на столицю 14 постраждалих. 12 із них медики госпіталізували, двом надали допомогу на місці.

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Теги: росія окупанти завод війна дрон

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