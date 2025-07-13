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Понівечені школа та багатоповерхівки: з’явилися фото наслідків атаки на Самар

Надія Карбунар
glavcom.ua
Надія Карбунар
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Понівечені школа та багатоповерхівки: з’явилися фото наслідків атаки на Самар
Російські удари завдали шкоди цивільній інфраструктурі
фото: Сергій Лисак/Telegram

На місці удару працюють представники місцевої влади, рятувальники, поліція та комунальні служби

У місті Самар на Дніпропетровщині після ворожих обстрілів зафіксовано пошкодження школи та житлових будинків. Про це повідомляє «Главком» із посилаям на голову обласної військової адміністрації Сергія Лисака.

Російські удари завдали шкоди цивільній інфраструктурі. Як зазначив Лисак, унаслідок атаки пошкоджено школу і багатоквартирні будинки. У будівлях вибивало вікна, частково зруйновані дахи та фасади.

Понівечені школа та багатоповерхівки: з’явилися фото наслідків атаки на Самар фото 1

Наразі на місці працюють представники місцевої влади, рятувальники, поліція та комунальні служби.

До ліквідації наслідків також долучилися благодійні організації, які забезпечують мешканців будівельними матеріалами для того, щоб тимчасово закрити побите.

Понівечені школа та багатоповерхівки: з’явилися фото наслідків атаки на Самар фото 2

Нагадаємо, близько 12:00 очільник Дніпропетровської ОВА Сергій Лисак повідомив про атаку безпілотниками у місті Самар, внаслідок чого була пошкоджена інфраструктура.

Понівечені школа та багатоповерхівки: з’явилися фото наслідків атаки на Самар фото 3

Також із вечора 12 липня до ранку 13 липня російські війська тероризували дронами населені пункти Дніпропетровщини. Внаслідок обстрілу постраждали два райони. 

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Теги: школа рятувальники Дніпропетровщина інфраструктура дрон

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