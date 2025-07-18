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Шмигаль на посаді міністра оборони вперше доповів Зеленському

Наталія Порощук
glavcom.ua
Наталія Порощук
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Шмигаль на посаді міністра оборони вперше доповів Зеленському
Зеленський доручив Шмигалю терміново укласти всі відповідні контракти щодо дронів, які потрібні Силам оборони
фото: Володимир Зеленський/Facebook (ілюстративне)

Міністр оборони готує представлення конкретної програми роботи Міністерства та ключові пріоритети

Сьогодні, 18 липня новий міністр оборони доповів президенту України Володимиру Зеленського. Про це глава держави повідомив у своїх соцмережах, передає «Главком».

«Доповідь міністра оборони України Дениса Шмигаля. Вже триває фактично аудит домовленостей, які потребують пришвидшеного контрактування. Зокрема, це стосується дронів, і особливо дронів-перехоплювачів. Доручив терміново укласти всі відповідні контракти щодо дронів, які потрібні нашим Силам оборони України», – зазначив президент.

Зокрема, Шмигаль та Зеленський обговорили забезпечення дипстрайків – частоту українських ударів, пріоритетні завдання.

«На понеділок міністр оборони готує представлення конкретної програми роботи Міністерства та ключові пріоритети, які будуть реалізовані короткостроково, наступними тижнями, і середньостроково, за наступні шість місяців», – додав Зеленський.

Нагадаємо, 16 липня Верховна Рада проголосувала за звільнення премʼєр-міністра Дениса Шмигаля. З відставкою Шмигаля весь уряд автоматично пішов у відставку. Вже 17 липня Верховна Рада призначила Дениса Шмигаля на посаду міністра оборони України.

Після призначення міністром оборони Шмигаль зробив першу заяву. У своєму виступі з трибуни Верховної Ради Шмигаль окреслив три ключові напрями роботи: люди, зброя, система.

До слова, колишній міністр оборони Рустем Умєров обійматиме посаду секретаря Ради національної безпеки і оборони України.

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Теги: Міноборони Володимир Зеленський Денис Шмигаль

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