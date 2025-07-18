Шмигаль на посаді міністра оборони вперше доповів Зеленському
Міністр оборони готує представлення конкретної програми роботи Міністерства та ключові пріоритети
Сьогодні, 18 липня новий міністр оборони доповів президенту України Володимиру Зеленського. Про це глава держави повідомив у своїх соцмережах, передає «Главком».
«Доповідь міністра оборони України Дениса Шмигаля. Вже триває фактично аудит домовленостей, які потребують пришвидшеного контрактування. Зокрема, це стосується дронів, і особливо дронів-перехоплювачів. Доручив терміново укласти всі відповідні контракти щодо дронів, які потрібні нашим Силам оборони України», – зазначив президент.
Зокрема, Шмигаль та Зеленський обговорили забезпечення дипстрайків – частоту українських ударів, пріоритетні завдання.
«На понеділок міністр оборони готує представлення конкретної програми роботи Міністерства та ключові пріоритети, які будуть реалізовані короткостроково, наступними тижнями, і середньостроково, за наступні шість місяців», – додав Зеленський.
Нагадаємо, 16 липня Верховна Рада проголосувала за звільнення премʼєр-міністра Дениса Шмигаля. З відставкою Шмигаля весь уряд автоматично пішов у відставку. Вже 17 липня Верховна Рада призначила Дениса Шмигаля на посаду міністра оборони України.
Після призначення міністром оборони Шмигаль зробив першу заяву. У своєму виступі з трибуни Верховної Ради Шмигаль окреслив три ключові напрями роботи: люди, зброя, система.
До слова, колишній міністр оборони Рустем Умєров обійматиме посаду секретаря Ради національної безпеки і оборони України.